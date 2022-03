Aseguran que Rojas Vade no asistirá hoy a la Convención: comentarios de compañeros "le tocaron fondo"

El convencional Cristóbal Andrade (ex Lista del Pueblo) informó que su par Rodrigo Rojas Vade no asistirá a la Convención Constitucional este martes y, en su lugar, esperará la resolución del Senado sobre su caso.

“Como dije ayer, él probablemente podría venir por Zoom el día de hoy a votar, pero ayer tuvo una conversación con el vicepresidente Gaspar Domínguez, porque en la tarde yo igual escribí a Rodrigo Rojas, pero no recibí respuesta”, detalló.

En esa línea, precisó que “estaba preocupado sobre el tema, entonces hablé con el vicepresidente y me dijo que el día de hoy no va a venir Rodrigo Rojas, él va a esperar lo que va a pasar en el Senado, si se va a aprobar o no, el reemplazo, en ese caso va a tomar una decisión”.

“Pero en este minuto, hoy no viene, tampoco se va a conectar, porque también él vio toda la parafernalia que se provocó, todos los comentarios de los constituyentes transversalmente en que hablaban que no viniera, incluso, el mismo vicepresidente le dijo: “no vuelvas” y eso igual le tocó fondo”, aseguró Andrade.

Finalmente, reafirmó que “entonces él decidió no venir y esperar la resolución que va a pasar en la Cámara del Senado”.