La respuesta a “esos” síntomas puede estar en tu intestino

Hola, cómo estás ya de cara a un nuevo año laboral, político, social… Desde que publiqué, hace más de un año, sobre la microbiota y microbioma, la ciencia sobre la salud intestinal ha evolucionando rápidamente.

Hoy existen estudios específicos sobre su aplicación en la cura de distintas enfermedades, el mejoramiento de la calidad de vida y mucho más.

En esta entrega te presento un artículo que agrupa una selección –realizada por estudiosos del microbioma intestinal– de síntomas comunes que todos hemos sentido y que suelen no tener buen diagnóstico, porque su origen está en el intestino. Desde un grano en la frente hasta el insomnio.

Un estudio realizado por un grupo de investigadores –incluido el director de Investigación de la Escuela de Gobierno UC, Eduardo Undurraga–, determinó cómo la vida cotidiana y el entorno dejan huella en la percepción auditiva. Lee más de este interesante cruce entre la salud humana y los factores sociales y culturales.

Y como todavía queda verano y vacaciones, te dejo un libro que puedes descargar para leer, echar un vistazo o explorar sobre el cerebro.

También, descubrir cómo esa masa enormemente poderosa –que te permite leer estas palabras y a mí escribirlas–, formada por alrededor de 1,5 kilos de grasa, una combinación de agua, proteínas, carbohidratos y sales, puede generar nuestra mente.

Los profesores Gustavo Deco y Morten L. Kringelbach son los autores de Modelado cerebral completo. Cartografía de la dinámica de la mente, publicado por Oxford University Press. Encuéntralo más abajo.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día.

1

Señales de que tu microbioma intestinal te pide ayuda

En Efecto Placebo hemos visto varios ángulos de la microbiota y microbioma intestinal. Pero sus características y potencial están aún en estudio. Por ello, este artículo –que recoge opiniones de varios expertos– puede ayudarnos a interpretar ciertos síntomas de que nuestro microbioma (los billones de bacterias y otros microbios que viven en el tracto digestivo) está con problemas.

Por ejemplo, esos molestos granos en tu frente que no se desvanecen sin importar cuántas cremas apliques. La tristeza que te deprime incluso cuando te diviertes con amigos. Es posible que ambos tengan origen en un microbioma deficiente.

Probablemente hayas oído hablar del eje intestino-cerebro –la compleja red de nervios que conecta tu intestino y tu cerebro e intercambia señales entre los dos–, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el eje intestino-piel?

A continuación, los síntomas que pueden tener origen y solución en tu intestino.

Problemas a la piel

“A veces, la inflamación –inducida por la mala salud del microbioma– puede aparecer en términos de problemas relacionados con la piel”, dice la nutricionista Vincci Tsui.

Esos problemas no solo pueden tomar la forma de afecciones como el acné, la caspa, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la psoriasis, el eccema, la rosácea y la alopecia, sino que también pueden manifestarse tan gravemente como el cáncer de piel.

En el caso del eccema, por ejemplo, una disminución en las bacterias beneficiosas Lactobacillus y Bifidobacterias puede empeorar los brotes.

Fluctuación de peso

La mala salud del microbioma intestinal puede estropear tu metabolismo, lo que conduce a cambios de peso.

“La microbioma intestinal ayuda a influir en la saciedad, cuándo y cuánto comes, y qué tan bien se procesan los nutrientes”, dice la gastroenteróloga especializada en el microbioma intestinal de la Universidad de Chicago, Alice Cheng.

“Nuestra capacidad para procesar el azúcar, la glucosa y las grasas puede verse modificada. Estos cambios metabólicos también podrían afectar a biomarcadores relacionados, como el azúcar en la sangre, la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos, o incluso su riesgo de afecciones de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas”, agrega Cheng.

Trastornos del sueño

El microbioma intestinal también podría ayudar o perjudicar la regulación de los ritmos circadianos.

“El reloj interno puede cambiar si el equilibrio microbiano está fuera de lugar. La mayor parte de la serotonina del cuerpo, un neurotransmisor que afecta el estado de ánimo y el sueño, en realidad se produce en el intestino, por lo que un desequilibrio puede interrumpir ese proceso, desencadenando el insomnio, dificultando el sueño o creando otros trastornos”, apunta el profesor de la Escuela de Medicina Pritzker de la Universidad de Chicago, Orlando DeLeon.

Mucho cansancio

Si eres alguien que se siente constantemente cansado y agotado sin importar cuánto duermas o descanses, también puede ser una bandera roja para la mala salud del microbioma intestinal, según la nutricionista Vincci Tsui.

“La infección por la bacteria H. pylori es un mecanismo potencial: al atacar el revestimiento del estómago y el primer tramo del intestino delgado, causa disbiosis y perjudica su capacidad para absorber hierro, un mineral crítico para la energía”.

Inexplicable estado de ánimo

Tal vez el mejor ejemplo del eje intestino-cerebro es su impacto en tu estado de ánimo. Debido a que “nuestro intestino se comunica con el cerebro –dice Tsui–, la mala salud del microbioma intestinal puede manifestarse como cambios de humor, en torno a la ansiedad y la depresión”.

Señala que la investigación ha descubierto asociaciones entre el trastorno de ansiedad generalizado y el trastorno depresivo mayor (TDM) y cambios en una gama de bacterias intestinales.

Dificultad de concentración

Si bien no se encuentran muchos estudios que examinen la relación entre la niebla cerebral y la mala salud del microbioma específicamente, “algunas personas encuentran que la dificultad para concentrarse podría ser parte de eso”, explica Tsui.

Te enfermas con frecuencia

A su vez, los investigadores han observado “que las personas que tienden a enfermarse más a menudo tienen una salud del microbioma peor”, detalla la nutricionista.

La ciencia sobre la salud intestinal está evolucionando rápidamente. En algunos casos, el vínculo puede ser en realidad una cuestión de correlación en lugar de causalidad.

Algunas de estas asociaciones surgieron por primera vez a través de estudios sobre poblaciones específicas (por ejemplo, aquellas diagnosticadas con depresión u otros problemas de salud mental), cuando los investigadores notaron una diferencia entre los microbiomas de sus sujetos y un grupo de control.

Por ejemplo, una revisión encontró que más de la mitad de las personas que tenían síndrome del intestino irritable también tenían fatiga crónica.

Otro estudio encontró que las personas con rosácea tenían un crecimiento bacteriano superior del intestino delgado (SIBO) y que la erradicación del SIBO casi eliminó los síntomas de la rosácea.

Ya sea causalidad o correlación, una cosa es segura: hay un vínculo.

2

Cómo la integración global transforma lo que escuchamos

¿Cómo está tu audición? Y más allá de lo orgánico, ¿cómo funciona tu oído musical? ¿Te has preguntado por qué algunas combinaciones de notas nos suenan agradables y otras tensas? Si creciste rodeado de música occidental, la distinción entre acordes “consonantes” y “disonantes” parece tan intuitiva como diferenciar un paisaje soleado de uno nublado. Pero eso no siempre fue así.

En 2016, un estudio con los tsimane’, un pueblo que vive en la Amazonía boliviana, reveló un hallazgo que sorprendió al mundo de la música y la ciencia: a diferencia de los oyentes occidentales, los tsimane’ no mostraban preferencia por acordes consonantes frente a disonantes. A sus oídos, esas combinaciones de notas simplemente no estaban jerarquizadas del mismo modo.

Diez años después, los investigadores regresaron a la región con una pregunta nueva: ¿qué ocurre cuando una sociedad que durante generaciones ha vivido con poco contacto con el mundo global empieza a transformarse rápidamente?

La electricidad llega a más comunidades, las carreteras mejoran, los celulares se vuelven comunes, y con ellos circulan himnos cristianos y radios locales. ¿Cambian también las preferencias auditivas?

El nuevo estudio sugiere que sí. Al comparar a tsimane’ con distintos niveles de contacto con mercados, tecnologías y repertorios musicales del exterior, los investigadores encontraron que quienes están más integrados al mundo global comienzan a mostrar una preferencia, modesta pero consistente, por la consonancia.

En cambio, quienes mantienen estilos de vida más tradicionales siguen sin distinguir entre consonancia y disonancia de la manera característica de oyentes urbanos.

No es un cambio dramático ni una conversión musical repentina. Es un desplazamiento pequeño, pero estable y reproducido en distintas tareas auditivas. Al mirar el panorama completo, desde comunidades remotas en Amazonía hasta ciudades bolivianas y en Estados Unidos, aparece un patrón claro: a mayor exposición sostenida a repertorios globales, mayor preferencia por la consonancia.

Lo interesante es que esta variación no invalida el hallazgo original de 2016; al contrario, lo profundiza. Muestra que los tsimane’ no preferían consonancia porque históricamente habían tenido poco contacto con sistemas occidentales de música, donde esa preferencia es aprendida y reforzada desde la infancia. Pero a medida que ese contacto aumenta, también lo hace la sensibilidad a estas diferencias auditivas.

Las huellas de la vida cotidiana en la percepción

El equipo utilizó tareas de escucha controladas y un conjunto simple de preguntas diseñadas para caracterizar experiencias de vida relacionadas con la integración global, cuánto viajan a pueblos y ciudades, si tienen celular, si hablan castellano, cuánta escolaridad tienen o qué música suelen oír. Esa información permitió comparar a personas que viven a pocos kilómetros de distancia, pero con exposiciones culturales muy diferentes.

Este instrumento ofrece una manera transparente de capturar cómo cambia la vida cotidiana, algo esencial cuando se estudian sociedades en transición.

La conclusión es más amplia que la música. A menudo hablamos de los gustos estéticos como si fueran universales.

Pero este estudio recuerda que lo que percibimos como “agradable” o “tenso” puede depender de las experiencias que acumulamos: de las canciones que escuchamos, de los ritos en que participamos, del acceso a medios y tecnologías que expanden nuestro paisaje sonoro. Y cuando esos mundos cambian, como está ocurriendo hoy en la Amazonía, también puede cambiar la forma en que escuchamos.

“Lo interesante es que los resultados de este tipo de investigación pueden variar en el tiempo, y si la investigación comparada ignora esas transformaciones, terminamos sobreestimando qué es universal y qué es aprendido”, explica el director de Investigación en la Escuela de Gobierno UC y coautor del estudio, Eduardo Undurraga. Lo importante no es decidir qué es “biológico” o “cultural”, sino reconocer que la vida cotidiana deja huellas en la percepción, incluso en algo aparentemente tan simple como dos notas sonando al mismo tiempo.

En una década, la ciencia pasó de preguntarse por qué los tsimane’ no preferían la consonancia, a preguntarse cómo esa preferencia emerge cuando cambia su vida. Y en ese tránsito, aprendimos algo más profundo: que la globalización también se escucha.

3

¿Qué nos hace humanos?

Tal vez estás terminando –como yo– tus vacaciones, o comenzándolas. O ya están en el pasado, quizás en el futuro. Como sea, siempre vale la pena explorar ideas y las vacaciones son un excelente momento para ello.

Por esto, te presento el libro Modelado cerebral completo. Cartografía de la dinámica de la mente. Una oportunidad para que quienes no somos científicos exploremos una cuestión central: qué nos hace humanos.

Escrito por los profesores Gustavo Deco (catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona) y Morten L. Kringelbach (académico de neurociencias de la Universidad de Oxford) y publicado por Oxford University Press, el libro trata sobre un misterio central y fascinante: cómo el cerebro, un objeto extraño pero enormemente poderoso, que pesa alrededor de 1,5 kilos de grasa, con una combinación de agua, proteínas, carbohidratos y sales, puede de alguna manera dar lugar a nuestras mentes complejas y de ahí al mundo que nos rodea.

El cerebro contiene vasos sanguíneos y nervios, incluyendo neuronas en la materia gris y células gliales en la materia blanca. Pero ¿cuáles son los ingredientes importantes que permiten al cerebro sobrevivir y prosperar?

El libro relata avances científicos, incluidos los de los autores en sus muchas décadas de ingeniería inversa del cerebro. Trabajando en estrecha colaboración con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Aarhus (Dinamarca), han unido fuerzas en el Centro Internacional para el Florecimiento, desde donde han liderado el camino en la creación de modelos precisos del cerebro, que han comenzado a proporcionar información mecanicista sobre el misterio central de cómo el cerebro hace la mente.

Basándose en su investigación, los autores toman al lector de la mano y lo guían, utilizando herramientas de la biología, filosofía, psicología, matemáticas y física.

“El enfoque de nuestro libro es sobre la manera de construir una cartografía de la dinámica de la mente, proporcionando una descripción de la jerarquía y el flujo de información en el cerebro y su dinámica. Con este fin, el libro presenta diferentes métodos sin modelos que pueden describir los estados cerebrales con diversos grados de precisión”, explica el profesor Gustavo Deco.

El profesor Kringelbach añade: “El libro comparte las ideas sobre los hallazgos de la computación distribuida en el cerebro sano y su descomposición en la enfermedad; y como tal puede proporcionar nuevas vías para la prevención, la intervención y el tratamiento”.

“Creemos firmemente en la ciencia abierta y hemos utilizado nuestros propios fondos para que el libro esté disponible como PDF gratuito. Esperamos que el libro proporcione inspiración para que colegas y estudiantes hagan nuevos descubrimientos importantes y ayuden a crear un mundo más próspero”, subraya.

AQUÍ puedes descargar el libro Modelado cerebral completo. Cartografía de la dinámica de la mente. Un título de acceso abierto, disponible bajo los términos de una licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0.

Puedes comprar el ejemplar físico en Amazon y OUP.

Aquí finaliza la última edición de verano de Efecto Placebo. Recuerda que si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.