Banco Central mantiene la tasa en 4,75% y advierte mayor persistencia inflacionaria

En su Reunión de Política Monetaria (RPM) de septiembre, el Consejo del Banco Central de Chile resolvió, de manera unánime, mantener la tasa de interés en 4,75%. La decisión se adoptó en un contexto de señales mixtas en el mercado laboral y de un escenario inflacionario que, aunque continúa mostrando una trayectoria descendente en el índice general, sigue evidenciando mayor persistencia en sus componentes subyacentes.

El diagnóstico de la autoridad monetaria apunta a un escenario externo que ha evolucionado en torno a lo esperado, con la atención puesta en las medidas arancelarias aplicadas por Estados Unidos, que han alterado flujos de comercio y dificultan evaluar sus efectos de mediano plazo. En paralelo, los mercados internacionales se ajustan a la expectativa de que la Reserva Federal retome este mes los recortes de tasas, lo que ha favorecido la baja en los rendimientos y la recuperación de las bolsas.

A nivel local, la actividad se ha alineado con lo proyectado en el IPoM de junio, confirmando el carácter transitorio de los factores que impulsaron la economía a comienzos de año. En el segundo trimestre, el PIB creció 0,4% y el no minero 0,1% respecto del período anterior, mientras que en julio el Imacec total avanzó 1% en su serie desestacionalizada. La demanda interna superó lo previsto, con un mejor desempeño de la inversión en maquinaria y equipos y del consumo privado. Sin embargo, el mercado laboral sigue sin dar señales claras: el desempleo alcanzó 8,7% y la creación de empleo avanza lentamente, aunque con salarios en fuerte expansión.

En cuanto a los precios, el Banco Central destacó que la inflación general sigue descendiendo, pero advirtió que la subyacente —tanto en bienes como en servicios— está por encima de lo estimado en el IPoM de junio. Las expectativas inflacionarias a dos años se mantienen ancladas en 3%, lo que refuerza la necesidad de cautela.

“En el escenario actual, el riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar el proceso de convergencia de la TPM a su rango neutral”, advirtió el Consejo, que ratificó su compromiso de conducir la política monetaria con flexibilidad para asegurar que la inflación retorne al 3% en el horizonte de dos años.

La minuta de esta reunión será publicada el próximo 26 de septiembre, mientras que la siguiente RPM está agendada para los días 27 y 28 de octubre.