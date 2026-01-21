Supermercado PriceSmart avanza en su llegada a Chile con modelo mayorista basado en membresías

La cadena estadounidense de supermercados PriceSmart avanza en sus planes para ingresar al mercado chileno, donde proyecta instalar al menos dos locales, según informó su CEO, David Price, en una conferencia de la compañía, en el marco de su estrategia de expansión en Sudamérica.

PriceSmart, firma con presencia en Centroamérica y el Caribe, busca ampliar sus operaciones en Sudamérica, región donde actualmente solo opera en Colombia. Los primeros antecedentes sobre su arribo a Chile se conocieron en julio de 2025, y en las últimas semanas se han entregado nuevos detalles sobre el proyecto.

Durante una conferencia corporativa, el CEO de la compañía, David Price, señaló que ya existen al menos dos ubicaciones firmadas para la instalación de la cadena en el territorio nacional. En la misma instancia, indicó que esta zona del continente presenta “potencial para múltiples ubicaciones”. Sin embargo, por ahora no se han informado los lugares específicos ni una fecha oficial de apertura.

A diferencia de los supermercados tradicionales, PriceSmart opera bajo un sistema de club de compras por membresía, en el que los clientes deben pagar una cuota anual para acceder a las tiendas. El formato se basa en la venta por volumen, con locales de gran tamaño tipo bodega y una oferta centrada en formatos familiares o paquetes múltiples, lo que permite reducir el costo unitario de los productos.

Los locales de la cadena se caracterizan además por una selección acotada de marcas, privilegiando una curaduría de productos, junto con su marca propia Member’s Selection. En otros mercados, los establecimientos incluyen servicios complementarios como óptica, farmacia y zonas de comida rápida.

En el contexto chileno, el modelo se asemeja a propuestas mayoristas ya existentes como Alvi y Super 10, anteriormente conocido como Mayorista 10.

Según informó Pulso, el equipo directivo de PriceSmart en Chile ya comienza a conformarse con la incorporación de Juan Pablo Valdés, exejecutivo de Cencosud; el empresario Pablo Ruiz Fabres; y Cristóbal Lira, exgerente general de D&S y exalcalde de Lo Barnechea. De acuerdo con sus perfiles profesionales en LinkedIn, Ruiz Fabres y Lira figuran como directores ejecutivos de la operación local, mientras que Valdés asumirá como vicepresidente sénior. En paralelo, la compañía avanza en la contratación de mandos medios para completar la estructura de su operación en el país.