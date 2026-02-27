Kast comienza a cerrar su equipo: Catherine Tornel encabezará la Comisión para el Mercado Financiero

El nuevo gobierno comienza a ordenar sus definiciones en materia económica y regulatoria. A días del cambio de mando, José Antonio Kast optó por una figura interna para encabezar la Comisión para el Mercado Financiero (CMF): la economista Catherine Tornel León.

La decisión, según reporta el diario La Tercera, implica que el liderazgo del regulador quedará en manos de alguien que ya integra su consejo desde 2023 y que ha participado directamente en las principales discusiones técnicas del organismo. Con ello, el Ejecutivo entrante privilegia experiencia institucional por sobre un perfil externo o político.

Durante las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que la presidencia recayera en un abogado, e incluso circularon nombres ligados al mundo jurídico. Sin embargo, el equipo del presidente electo terminó inclinándose por una especialista en finanzas, con trayectoria tanto en el sector público como privado.

Tornel inició su carrera en el ámbito financiero en el grupo BBVA, donde ocupó cargos en el área de inversiones y seguros. Posteriormente ingresó al Banco Central, donde permaneció una década desempeñándose en materias de infraestructura y regulación financiera, un periodo que coincidió con transformaciones relevantes en el sistema bancario y de pagos.

Tras su salida del instituto emisor, asumió funciones directivas en entidades como Transbank y Banchile AGF, antes de retornar al sector público al incorporarse a la CMF en octubre de 2023.

En el plano académico, es ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con estudios de posgrado en finanzas tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo formación en el London Business School con especialización en inversiones y finanzas cuantitativas.

Desde su llegada a la CMF, Tornel no ha pasado inadvertida. Si bien ha acompañado decisiones mayoritarias, en determinadas votaciones relevantes ha dejado constancia de posturas distintas al resto del consejo. Entre ellas, materias vinculadas a requerimientos de capital para bancos sistémicos, regulación en medios de pago y criterios asociados al pago mínimo en tarjetas de crédito.

También marcó distancia en la resolución que sancionó al Banco de Chile por el otorgamiento de créditos a deudores de pensiones de alimentos, emitiendo un voto diferente al de la mayoría.

En el entorno del regulador destacan que su participación en el consejo ha combinado rigor técnico con disposición al diálogo, rasgo que ya había mostrado cuando ejerció como coordinadora de Mercado de Capitales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.