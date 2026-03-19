Nueva presidenta de la CMF remueve a tres directores clave y redefine liderazgos internos

A solo días de asumir, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, concretó sus primeros movimientos internos, marcando el inicio de una reconfiguración en el organismo.

Designada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, Tornel decidió remover a tres directores generales y nombrar reemplazantes subrogantes, quienes asumirán desde el viernes 20 de marzo.

Cambios en áreas estratégicas

Los ajustes se concentraron en tres áreas clave del regulador:

Supervisión de conducta de mercado: sale Daniel García y asume interinamente Nicolás Álvarez.

Dirección de estudios: deja el cargo Nancy Silva y es reemplazada interinamente por Alfredo Pistelli.

Dirección general jurídica: José Antonio Gaspar es sustituido interinamente por Claudia Soriano.

Desde la CMF señalaron que “estos ajustes buscan renovar liderazgos para acompañar las prioridades y desafíos que enfrentará la institución en esta nueva etapa”.

Alineamiento con nuevo ciclo

Los cambios responden a una lógica de instalación de equipo por parte de la nueva autoridad, en un organismo clave para la regulación del sistema financiero, incluyendo banca, mercado de valores y seguros.

La estructura superior de la CMF está conformada por un consejo colegiado, integrado por Tornel junto a los comisionados Augusto Iglesias, Bernardita Piedrabuena y Beltrán de Ramón.

En paralelo, el Ejecutivo ya propuso a Osvaldo Adasme para ocupar el quinto cupo del consejo, actualmente vacante.

Facultades de la presidencia

El cargo de presidente de la CMF tiene amplias atribuciones en materia de nombramientos y remociones.

Según la normativa vigente (ley 21.000), la autoridad puede designar o remover funcionarios con independencia de otras autoridades. Sin embargo, en el caso de cargos de segundo nivel jerárquico —como los directores generales— debe informar y solicitar la opinión previa del Consejo.

Pese a ello, la decisión final recae en quien lidera el organismo.

Salidas con peso técnico

Los tres directivos removidos acumulaban trayectorias relevantes dentro del regulador:

Daniel García , con experiencia en la ex SVS y la ex Sbif, lideró el área vinculada a casos como Sartor AGF y a normativas sobre seguridad bancaria.

José Antonio Gaspar , abogado, tenía un rol clave en definiciones legales y participaba activamente en las sesiones del Consejo, siendo una figura influyente en decisiones regulatorias recientes.

Nancy Silva, economista con doctorado en la London School of Economics, encabezaba el área de estudios desde 2021.

Cada uno percibía remuneraciones cercanas a $11,3 millones brutos mensuales.

Se trata de una de las primeras decisiones estructurales adoptadas por Tornel, que anticipa un rediseño de equipos en un organismo clave para la estabilidad del sistema financiero.