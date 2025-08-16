DJ, humorista y menú gourmet: La megafiesta de Lo Barnechea para el “Día del Funcionario”

Aunque la fiesta aún no se ha realizado –se estima que desarrolle en octubre o noviembre–, los preparativos del evento han generado bastante controversia, luego que una investigación corroborara los altos gastos que incurriría la Municipalidad de Lo Barnechea para celebrar el “Día del Funcionario”.

Blinis de caviar con salmón, filete con papas endémicas y hasta un DJ profesional parecido a DJ Kass, además de un humorista de la talla de Felipe Avello, son algunas de las exigencias impuestas por la Municipalidad de Lo Barnechea, dirigida por Felipe Alessandri, cuyo presupuesto se estima en hasta $183,8 millones, según detalló BioBio Investiga.

La licitación, publicada el 18 de julio en Mercado Público, detalla exigencias de alto nivel para un evento que contempla reunir a 1.200 trabajadores y un menú gourmet con platos como blinis de caviar de salmón y tournedó de filete.

Según las bases de la licitación, el evento comenzará a las 19:00 y se prolongará hasta la madrugada, en un centro de eventos ubicado en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea o Huechuraba.

El espacio escogido no debe contar con divisiones, poseer áreas contiguas para cóctel, comida y baile, estacionamiento para 200 vehículos, un sector para fumadores al aire libre, y climatización en todos los espacios cerrados.

La licitación solicita, además, un animador profesional, una cabina fotográfica, un fotógrafo que entregue imágenes en formato digital y un productor técnico presente durante toda la jornada.

El menú incluye sofisticados aperitivos como brochetas de prosciutto, empanadas de camarón del Pacífico y blinis de caviar, seguidos de platos principales como gambas a la peruana y tournedó de filete con papas endémicas. Habrá opciones veganas y postres como crème brûlée de cedrón o mousse de chocolate al jengibre.

La experiencia se complementará con un bar que ofrecerá dos tragos fuertes por persona, servido por garzones uniformados en cuatro barras.

La Municipalidad defendió el gasto, equivalente al 0,09% de su presupuesto, argumentando que se trata de una actividad oficial establecida por decreto y que el monto es un tope referencial. Una comisión técnica, formada por funcionarios de las direcciones de Compras Públicas y Comunicaciones, ajustará los ítems tras evaluar las propuestas.

“El presupuesto municipal se distribuye por partidas específicas, y las actividades internas se financian desde ítems que no compiten, en ningún caso, con programas sociales”, aseguraron desde el municipio.