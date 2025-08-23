Panel Ciudadano UDD: José Antonio Kast se impondría tanto en primera vuelta como en el balotaje

El sondeo Panel Ciudadano UDD, realizado entre el jueves y viernes de esta semana, reafirmó la tendencia de las últimas semanas respecto de las elecciones presidenciales. El candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, continúa liderando en primera vuelta y se impondría con un 28% de los votos, mientras que la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), pasaría con él a segunda vuelta con un 25%.

En tanto, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), se anotó un alza de un punto respecto de la medición de la semana pasada pero continúa en el tercer lugar con un 14%. Le sigue el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien queda en un cuarto lugar con un 9%, un punto menos que en el sondeo pasado.

Johannes Kaiser (PNL) queda en un 5° lugar con un 8%, seguido por Marco Enríquez-Ominami (Independiente) con un 2% y por Harold Mayne-Nicolls (Independiente), que empata con Eduardo Artés (PC(AP)) con un 1%. El restante 12% se reparte entre indecisos y nulos.

En escenarios de balotaje, Jara continúa sin poder imponerse. Simulada frente al líder republicano, solo un 31% de los encuestados votaría por ella frente al 50 que lo haría por Kast, con un 19% de indecisos.

Escenario similar al que enfrentaría si es emparejada con Matthei, quien obtuvo el 44% de las preferencias, mientras que Jara el 29%.