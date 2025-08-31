Xi y Modi apuestan por “amistad y buena vecindad” en la OCS

El presidente de China, Xi Jinping, dijo este domingo al primer ministro indio, Narendra Modi, que ambos países han de ser “amigos y buenos vecinos”, tras años de rivalidad y tensiones, y en un contexto de fricciones con Washington. El encuentro bilateral se produce en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que tiene lugar en Tianjin.

Xi declaró que “China e India son dos de los países con mayor tradición civilizatoria y somos las dos naciones más pobladas del mundo y parte del ‘Sur global'”. El líder chino aseveró que “ambas partes deben considerar y gestionar las relaciones desde una perspectiva estratégica y a largo plazo e impulsarlas aún más, promoviendo un desarrollo saludable y estable”.

“Mientras tengamos claro que somos socios y no rivales, las relaciones podrán avanzar con firmeza y a largo plazo”, dijo el mandatario chino, que explicó que ambas potencias “deben asumir la responsabilidad histórica, defender el multilateralismo, intensificar la comunicación y la cooperación en cuestiones internacionales y regionales y proteger la equidad y la justicia internacionales”.

Fricciones fronterizas en el pasado

Por su parte, Modi indicó que India está “comprometida a hacer avanzar las relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad”, destacando que se haya creado “una atmósfera de paz y estabilidad en la frontera”, en referencia al choque registrado entre tropas de ambos países nucleares en 2020, 2021 y 2022 en una zona fronteriza del Himalaya, en el que murieron decenas de soldados y que perjudicó gravemente los lazos.

El mandatario indio también avanzó que China y e India reanudarán los vuelos directos entre ambos países, si bien no ofreció una fecha concreta al respecto, después de que quedasen suspendidos tras el choque fronterizo y la pandemia. Se trata de la primera ocasión en la que ambos mandatarios se encuentran tras declarar el pasado octubre el fin del citado enfrentamiento en la frontera.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 por ciento de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo. El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.