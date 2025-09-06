Ministerio de Salud emitió alerta alimentaria para reconocido producto de harina de maíz

El Ministerio de Salud emitió una alerta alimentaria por la presencia de fumonisina en una marca de harina de maíz blanco precocida. La advertencia en particular es para el producto harina de maíz blanco precocida, fecha de vencimiento 20-03-2026, lote 22610790, marca PAN.

“La muestra del producto fue tomada en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxina en Alimentos en la región de Tarapacá, y de acuerdo con los resultados de análisis del laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria, se detectó la presencia de Fumonisina por sobre los límites reglamentarios nacionales”, informó el Minsal.

En esa línea, la institución hizo un llamado a la población a no consumir el producto, en caso de estar disponible en los hogares.

Asimismo, la autoridad sanitaria informó que iniciaron las gestiones pertinentes para mitigar los riesgos asociados, tales como inicio de sumario sanitario, instrucción de retiro del producto en los comercios, aumento de vigilancia sanitaria en los productos en trámite de importación, entre otras.

¿Qué son las fumonisinas?

De acuerdo a lo informado por el Minsal en su página web, las fumonisinas son micotoxinas que contaminan al maíz y son producidas por hongos, y se han asociado principalmente con el maíz destinado al consumo humano y animal en todo el mundo.

El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales.

De todas formas, la autoridad sanitaria también comunicó que la información está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.