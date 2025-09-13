PDI detiene a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Pudahuel arrestaron este sábado a cuatro funcionarios del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) de Maipú, sorprendidos en flagrancia mientras descargaban más de 600 kilos de cables de cobre, avaluados en más de $6 millones, en un domicilio particular de la comuna.

El subprefecto Patricio Ruíz, jefe de la Bicrim Pudahuel, explicó que “los oficiales se percataron de que un vehículo con logotipos de una empresa sanitaria municipal realizaba una descarga en un sector residencial, ajeno a zonas industriales, lo que levantó sospechas”.

Al verificar la situación, los involucrados, quienes se identificaron como trabajadores de SMAPA, no pudieron justificar el traslado ni el almacenamiento del material en una vivienda privada, según confirmó la PDI tras contactar a la empresa.

Una vez que se contactaron con la compañía encargada de la distribución de agua potable en la comuna, agrega Ruiz, “se estableció que estas personas no tenían autorización para realizar dicha labor ni para guardar los cables robados en domicilios particulares”.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Flagrancia Occidente y pasaron a control de detención esta mañana.