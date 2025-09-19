Aviones rusos de combate violan el espacio aéreo de Estonia

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia denunció que tres cazas rusos violaron este viernes el espacio aéreo de este país báltico, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

“Hoy mismo, aviones rusos violaron el espacio aéreo estonio”, escribió la portavoz de la alianza militar, Allison Hart, en la red social X. “La OTAN respondió de inmediato y los interceptó”, agregó. “Este es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta de la OTAN”.

La cancillería estonia precisó que “la incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate MIG-31 de la Federación de Rusia entraron en el espacio aéreo estonio (…) y permanecieron allí un total de 12 minutos”.

Violación “es de una desfachatez sin precedentes”

Asimismo, recordó que “Rusia ya ha violado el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año”, pero la incursión de este viernes “es de una desfachatez sin precedentes”.

El ministerio indicó haber convocado al encargado de negocios de la embajada de Rusia para protestar por esta violación. Las violaciones anteriores tuvieron lugar el 13 de mayo, el 22 de junio y el 7 de septiembre.

Los países bálticos, todos firmes partidarios de Ucrania, pero que no disponen de aviones de combate propios, confian la vigilancia de su espacio aéreo a otros aliados de la OTAN, que asumen esta tarea por turnos. Desde agosto, la misión está a cargo de la aviación italiana.