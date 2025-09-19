Publicidad
Encuesta B&W: Jara vuelve al primer lugar con 29% para primera vuelta, seguida de Kast (26%) PAÍS Crédito: Agencia UNO

Encuesta B&W: Jara vuelve al primer lugar con 29% para primera vuelta, seguida de Kast (26%)

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

En tanto, en segunda vuelta, si esta fuera entre Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei. 

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara lidera la carrera en primera vuelta, según la encuesta Black & White difundida este viernes.

Según informó emol, Jara lidera con 29%, seguida de José Antonio Kast (Republicanos) con 26% y Evelyn Matthei (Amarillos, Demócratas y Chile Vamos), con 20%.

Asimismo, la proporción de gente que votaría por Jeannette Jara si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, aumentó en 3 puntos, mientras que la proporción de gente que votaría por José Antonio Kast disminuyó en 6 puntos porcentuales.

En tanto, en segunda vuelta, si esta fuera entre Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad