Encuesta B&W: Jara vuelve al primer lugar con 29% para primera vuelta, seguida de Kast (26%)

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara lidera la carrera en primera vuelta, según la encuesta Black & White difundida este viernes.

Según informó emol, Jara lidera con 29%, seguida de José Antonio Kast (Republicanos) con 26% y Evelyn Matthei (Amarillos, Demócratas y Chile Vamos), con 20%.

Asimismo, la proporción de gente que votaría por Jeannette Jara si la primera vuelta presidencial fuera el próximo domingo, aumentó en 3 puntos, mientras que la proporción de gente que votaría por José Antonio Kast disminuyó en 6 puntos porcentuales.

En tanto, en segunda vuelta, si esta fuera entre Kast y Jara, gana Kast; y en una segunda vuelta entre Matthei y Jara, gana Matthei.