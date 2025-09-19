Presidente Gabriel Boric encabeza Parada Militar y jefe del Ejército critica casos de narcotráfico

El presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la última parada militar de su periodo como jefe de Estado.

El mandatario se desplazó por la elipse en el auto presidencial Ford Galaxie. Al descender del vehículo, el Mandatario fue recibido por la capitana del Ejército Francisca Valdés y posteriormente por el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien también protagonizó la última Parada Militar en su cargo, informó emol.

El Presidente Boric recibió el saludo del Club de Huasos Gil Letelier, para luego realizar el tradicional brindis de chicha en cacho que tradicionalmente es ofrecido al Mandatario, junto a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, al comandante en jefe del Ejército y autoridades presentes. Esto, para dar paso a un esquinazo con tres pie de cueca.

Luego, se dio paso a la solicitud de autorización para iniciar el desfile, que este año estuvo a cargo del general de división Alejandro Ciuffardi.

Casos de narcotráfico

Al término de la Parada Militar, el Mandatario expresó que las Fuerzas Armadas “han sido fundamentales en el resguardo de las fronteras. Cuando llegamos,las fronteras estaban absolutamente desbordadas, y mediante una modificación constitucional y la colaboración del Ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de las fronteras, en particular en el norte”.

El jefe de Estado destacó además el rol de estas instituciones en “el estado de situación en la Macrozona Sur, en donde tanto la Armada como el Ejército han cumplido una labor tremendamente importante en seguridad”, sumado a las catástrofes, “en los incendios tanto del sur como de Valparaíso, las Fuerzas Armadas jugaron un rol central”.

También fue consultado por los casos de corrupción y narcotráfico que han golpeado a las Fuerzas Armadas, especialmente si coincidía con los dichos que pronunció más temprano este viernes el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, quien tildó de “traidores a la patria” a quienes cometían este tipo de actos.

“Yo le encargué al comandante Leonardo Romanini (Jefe del Estado Mayor Conjunto) que me hiciera un informe con propuestas para enfrentar estos casos de tráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Me hizo un informe muy detallado, con propuestas consensuadas, con las tres ramas”, partió señalando Boric.

En esa línea, afirmó que “estoy de acuerdo con el general Iturriaga, en que desprestigiar a instituciones que tienen tanto prestigio, de esa manera, es una traición a la patria, y por lo tanto, toda la gente que está involucrada en eso en este momento está presa y procesada”.

Igualmente, el Presidente aseveró que “puedo dar la seguridad a todos los chilenos y chilenas, que las Fuerzas Armadas de Chile son íntegras, que se está combatiendo al interior de las mismas filas cualquier tipo de práctica que se desvíe de la ley, y que estos son casos que han logrado ser encapsulados y no vamos a permitir que sigan sucediendo”.

También se manifestó respecto al término de su mandato.

“Creo que en un comienzo había quienes tenían dudas de nuestro respeto y reflexión respecto a la permanencia de las instituciones en Chile, y creo que hemos demostrado que Chile se construye, como decía ayer, sobre hombros de gigantes, y por lo tanto, estamos honrando las tradiciones con cambio, por cierto”, reflexionó.

Aseguró estar “tremendamente orgulloso de Chile, de su pueblo; hemos dado lo mejor de nosotros, y todavía queda mucho trabajo, quedan seis meses donde vamos a dar hasta el último día lo mejor de nuestros esfuerzos. Yo me levanto todos los días tremendamente motivado para seguir trabajando por la patria”.

Declaraciones de militar

Minutos antes de comenzar el evento, el general Iturriaga también se refirió al tema del narcotráfico.

“Yo no hablaría de la vinculación del Ejército con el narcotráfico, al revés. Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro. Son delincuentes que nos han traicionado. Es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción”, expresó.

Sobre las gestiones que se han realizado para evitar estas corrupciones, Iturriaga determinó que “hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado. No voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza”.

“Hay medidas sobre todo de inteligencia, hemos reforzado esa área. Ha sido un golpe fuerte pero estamos superando este tema”, expresó.

En su última Parada Militar como comandante en Jefe, Iturriaga también fue consultado sobre su gestión. Ante ello expresó que “como comandante en Jefe nos corresponde un etapa de la institución y hay tareas que cumplir”.

“Es difícil evaluar un periodo y si es mejor que otro. Yo creo que cada comandante en Jefe ha tenido desafíos de acuerdo a la época que le toca vivir”, explicó.