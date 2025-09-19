Trump anuncia visita a China tras conversaciones con Xi Jinping

Donald Trump visitará China próximamente, según ha comunicado el mandatario tras mantener una conversación telefónica con Xi Jinping.

“Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Hemos avanzado en muchos temas muy importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok”, ha escrito Trump en un post de ‘Truth Social’.

Trump, que también ha calificado de “muy positiva” la comunicación con su homólogo chino, ha informado de que se reunirá presencialmente con él durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

Asimismo, el líder norteamericano ha accedido a visitar China a principios del próximo año, al tiempo que Xi hará lo propio e irá a Estados Unidos en un “momento apropiado”. Trump ha avanzado, también, que ambos presidentes volverán a hablar por teléfono en un futuro.

Reunión positiva

De su lado, la agencia estatal de noticias china ‘Xinhua’ ha categorizado la llamada de “pragmática, positiva y constructiva”. Desde Pekín han afirmado que ambas potencias pueden alcanzar el “éxito mutuo” y un estado de “prosperidad compartida” que redunde en beneficio de todos los países del mundo.

Xi Jinping dijo que Washington “debe evitar adoptar medidas comerciales restrictivas unilaterales”, durante la llamada telefónica que mantuvieron ambos líderes este mismo día.

Según la transcripción de la conversación, difundida por la agencia oficialista Xinhua, el mandatario del gigante asiático subrayó que China y Estados Unidos “pueden lograr un éxito mutuo y una prosperidad compartida, en beneficio de ambos países y del mundo”.