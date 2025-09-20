Cierre preventivo del Paso Los Libertadores por pronóstico de nieve este fin de semana
La Delegación Presidencial Provincial de Los Andes informó la suspensión preventiva del tránsito internacional en el Paso Los Libertadores, según radio Biobio.
Esto debido a la inestabilidad climática provocada por el pronóstico de sistema frontal y las precipitaciones en varias regiones del país, que traerán consigo nieve en el sector cordillerano.
“Se comunica a los usuarios del Sistema Integrado Cristo Redentor que, tras comunicaciones entre ambas coordinaciones y en virtud de los reportes de vialidad chilena y argentina, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos este sábado 20 de septiembre“, anunciaron.
También detallaron que desde las 10:00 horas de ambos países se realizará el “cierre de la barrera de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina“. Posteriormente, a las 12:00 horas se concretará el cierre del túnel internacional.
“Esto, debido a las inestabilidades climáticas anunciadas en cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios”, argumentaron. Además, advirtieron que, mediante el mismo comunicado, se entregarán informaciones y/o actualizaciones sobre el estado de la ruta.
Complejo Los Libertadores: a partir de mañana 20 de septiembre, el complejo cerrará a las 10:00 hrs debido a un sistema frontal que afectaría la transitabilidad segura en la alta montaña. Más info 👇🏻 pic.twitter.com/BFmD0DMX8f
— Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) September 19, 2025
Pronóstico
Según Meteored, las lluvias se concentrarán el sábado en los sectores del centro y sur del país.
En tanto, en la cordillera la nieve avanzará hacia las zonas centro norte.
Habrá viento intenso sobre las cumbres de Los Andes y existe posibilidad de viento blanco y ventisca, lo que afecta la visibilidad en alta montaña.