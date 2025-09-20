Detenidos miembros de banda internacional por robo de celulares en La Pampilla de Coquimbo

Carabineros del OS9 Coquimbo detuvo este viernes a cinco ciudadanos peruanos acusados de participar en una serie de robos de celulares registrados en La Pampilla, informó radio ADN.

“Se trata de cinco personas, entre 21 y 40 años, que ingresaron al país el pasado 17 de septiembre provenientes de Barcelona, ciudad donde mantenían antecedentes por receptación vinculados al mismo delito. Estamos hablando de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias”, explicó el coronel Héctor Canales, prefecto de Coquimbo.

La desarticulación del grupo se concretó en el sector de La Herradura, donde horas antes ya habían sido detenidos otros dos ciudadanos peruanos con 63 celulares y un computador robados.

“Con ello, ya son 85 dispositivos los que hemos podido recuperar en las últimas 24 horas”, agregó Canales.

En el procedimiento, el OS9 también incautó implementos para la manipulación de teléfonos y tarjetas, un cargador múltiple, diversas cédulas de identidad, licencias de conducir, tarjetas bancarias y dinero en pesos chilenos y dólares.