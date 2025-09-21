“Errar es humano”: Alcalde de Vichuquén tras detención por conducir ebrio en vehículo municipal

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera Bravo (RN), tras ser formalizado por conducir un vehículo municipal bajo la influencia del alcohol en Hualañé, región del Maule, comentó en redes sociales su versión de los hechos.

“Errar es humano, me tocó y se asume como hombre, un error del que estoy seguro aprenderé mucho”, comentó a través de Instagram.

“No le hice daño a nadie, pero claramente fallé, les pido disculpas a quienes desilusioné”, añadió.

Cabe consignar que la autoridad comunal fue interceptado por Carabineros en La Cuesta Colorada, luego de intentar evadir un control policial en el retén La Huerta.

Pese a la existencia de algunos reportes sobre un vehículo transitando a exceso de velocidad y realizando maniobras imprudentes, la autoridad comunal aseguró en redes sociales que no huyó del control policial”

“No me arranqué, asumí el error como corresponde. Estaré de pie como siempre. Un abrazo a todos y muchas gracias por todos los mensajes y llamadas, los quiero mucho”, aseguró.

El alcotest realizado a Patricio Rivera arrojó 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre. Tras el incidente, Rivera enfrentó la justicia, se le retiró la licencia de conducir y se le impuso arraigo nacional.