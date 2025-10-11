Boric sobre declaraciones de Tohá: “Dijo algo que en el fondo la izquierda tiene que hacerse cargo”

El Presidente Gabriel Boric se refirió este sábado a las recientes declaraciones de la exministra del Interior, Carolina Tohá, quien cuestionó el rol de la izquierda en materia de seguridad, durante una charla en París, Francia.

El Mandatario afirmó que “creo que esa es una interpretación de las palabras de Carolina, que busca polemizar”.

“Carolina, yo creo que dijo algo que en el fondo que la izquierda tiene que hacerse cargo de esto. Y nosotros no hemos hecho cargo. Ella, como ministra de Interior se hizo cargo. Así que no creo que tengamos diferencia con ella en esto”, declaró.

“Y yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos. Muchas gracias”, cerró Boric.

Cabe recordar que la militante PPD y excandidata presidencial, aseguró que en la izquierda “le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”.

Declaraciones que gatillaron una serie de reacciones y críticas por parte del Frente Amplio, lo que tensión el ambiente oficialista en pleno escenario electoral.