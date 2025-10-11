Red de clínicas y seguro veterinario para mascotas: Jara presenta medidas para el cuidado animal

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, presentó esta semana un conjunto de medidas con el fin de promover la tenencia responsable y la protección animal en el país. En ese sentido, el proyecto busca reconocer la conexión entre salud humana, ambiental y animal.“La salud de los animales también es parte de nuestra salud como sociedad”, dijo.

El programa en esta materia incluye un seguro veterinario complementario para mascotas, la creación de una Red Nacional de Clínicas Veterinarias, un programa de un millón de esterilizaciones y el fortalecimiento de la Ley Cholito.

Respecto al seguro veterinario, la propuesta indica que será administrado por FONASA y ofrecerá cobertura gratuita para esterilizaciones, vacunas y eutanasia. Esto con el objetivo de facilitar el acceso a servicios veterinarios esenciales.

Asimismo, la red de clínicas buscaría garantizar atención básica en todo el país bajo estándares públicos, evitando que la distancia o la situación económica sean barreras para el cuidado animal.

En esa línea, el programa también comprende el uso obligatorio de microchips, para reducir el abandono y fortalecer la convivencia responsable.

Jara también anunció la transformación gradual de los zoológicos en Parques de Conservación, centrados en el bienestar animal, la educación ambiental y la protección de especies nativas.