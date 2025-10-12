RM registra violenta noche con tres personas asesinadas a disparos en distintas comunas

Tres personas fueron asesinadas a disparos en distintos hechos ocurridos en la capital, en una violenta jornada durante la noche de este sábado y madrugada del domingo en la Región Metropolitana.

Carabineros recibió una denuncia cerca de las 21:00 horas por una alerta de disparos en la comuna de Conchalí, donde el personal policial encontró a un hombre chileno de 35 años sin vida en la vía pública, tras recibir un impacto balístico.

Según el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), el crimen se habría producido en el contexto de “un enfrentamiento”, por lo que la Fiscalía instruyó que la Brigada de Homicidios Centro Norte y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realicen las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Asimismo, en horas de la madrugada, una mujer de 20 años falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza mientras transitaba por la calle Vicuña Mackenna, en la comuna de Renca.

De acuerdo a la información entregada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, este hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre dos bandas rivales, mientras la víctima caminaba por el lugar. Momento en que la joven fue herida de gravedad y trasladada de urgencia al Hospital Félix Bulnes, donde posteriormente murió.

La investigación se está llevando a cabo en conjunto entre la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y el análisis de posibles vínculos con bandas rivales de la zona.

Tercer homicidio en la comuna de Santiago

Otro de los homicidios registrados en la RM ocurrió en la comuna de Santiago , donde un hombre fue abatido tras recibir al menos dos impactos de bala en la vía pública Personal de la Fiscalía ECOH y de Carabineros arribaron al lugar para realizar los peritajes correspondientes.

Si bien la identidad de la víctima aún no ha sido determinada, a partir de registros audiovisuales fue posible evidenciar que esta persona huía de un atacante, quien efectuó varios disparos en su contra.

“Se encuentra fallecido en la vida pública con a lo menos dos impactos balísticos, uno en el sector de la pierna y otro en el sector de la cabeza, con una salida de bala por la parte trasera de la nuca”, indicó el fiscal adjunto ECOH, Eduardo Pontigo.

En esa línea, el OS9 de Carabineros se encuentra trabajando para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los responsables.