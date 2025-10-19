Provoste y carrera presidencial: “Existe un candidato que tiene un programa clandestino”
José Antonio Kast “dice que va a recortar 6 mil millones de dólares del presupuesto del Estado. Y lo dice porque no sabe lo que está hablando, porque no conoce el Estado, porque el candidato republicano nunca ha tenido una pega ejecutiva”, criticó.
La senadora Yasna Provoste afirmó que, en el marco de la carrera presidencial, “de manera inédita en Chile, existe un candidato que tiene un programa clandestino”.
Haciendo llamado a que los candidatos presidenciales actúen de cara al país con transparencia y sin bots, Provoste indicó que “Kast no habla de los derechos de las mujeres porque no puede. No habla de educación porque tiene conflictos de interés. No habla salud porque no tiene propuesta. No habla de política internacional porque a su modelo argentino le está yendo mal”.
“El único que dice que los anuncios de Kast son realizables es Kast. En la derecha, ni él ni nadie ha podido explicar lo inexplicable”, aclaró la representante de Atacama.
Asimismo, la legisladora comentó que de manera inédita en Chile, “estamos frente a un candidato Kast que tiene un programa clandestino. Dice que va a recortar 6 mil millones de dólares del presupuesto del Estado. Y lo dice porque no sabe lo que está hablando, porque no conoce el Estado, porque el candidato republicano nunca ha tenido una pega ejecutiva”.
“Y cuando le dicen que ello sólo se puede hacer quitando beneficios sociales a la población, se niega a decir cómo la va a hacer”, añadió Provoste.
Además, la senadora insistió que hasta ahora solo hay un “programa clandestino. Un invento que no existe. Se puede sacar un conejo el sombrero, pero varios millones de conejos es como mucho”.
“Kast vende seguridad, pero yo creo que más bien puede terminar siendo un caos. Es un candidato con un programa irreal, no financiable”, comentó.
En tanto, respecto de la candidata de centro izquierda, Provoste puntualizó que Jeannette Jara pasará a segunda vuelta.
“Estamos muy confiados en que en diciembre podrá superar a José Antonio Kast, estamos trabajando para eso. Jeannette representa seguridad y capacidad de cumplir, garantía de diálogo y experiencia de gestión. A diferencia de Kast que hace puros anuncios, pero que es incapaz de decir cómo los va a cumplir”, concluyó la senadora de Atacama.