Nómina definitiva: revisa aquí si fuiste convocado como vocal de mesa por el Servel

Este sábado 1 de noviembre, el Servicio Electoral publicó la nómina definitiva de quiénes deben cumplir con la obligación de ser vocal de mesa o miembro del Colegio Escrutador para las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Si bien el Servel informó el pasado 25 de octubre el listado de las personas que debían ejercer esta función electoral, en esta oportunidad fue publicado el listado final, incluyendo a aquellas personas que reemplazarán a quienes se excusaron de participar.

En ese sentido, la institución indicó que quienes hayan sido designados como vocales y no puedan asistir a las sedes de votación, tendrán que justificarse ante los Juzgados de Policía Local en caso de ser citados. De lo contrario, las multas establecidas por ley varían entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

Los datos se pueden revisar en la plataforma del Servicio Electoral, mediante el sitio consulta.servel.cl.