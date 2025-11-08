Senador de Rementería (PS): “Voy a apoyar a José Miguel Insulza y también en lo posible a mi pareja”

La dirección regional de Valparaíso del Partido Socialista de Chile expresó su rechazó al afiche publicitado por el senador Tomás de Rementería (PS). En la imagen, se le ve posando junto a la candidata presidencial Jeannette Jara y junto a su pareja y candidata al Senado por Valparaíso, Karol Cariola (PC).

“Esta publicación induce a la confusión a la ciudadanía y omite que la candidatura oficial del Partido Socialista de Chile al Senado por la Región de Valparaíso es José Miguel Insulza, lo que constituye una falta de respeto al esfuerzo de miles de militantes que trabajan por el triunfo de nuestro candidato al Senado”, recuerda el comunicado, subrayando que la labor de Insulza “merece respeto y reconocimiento“.

De Rementería salió al paso de las críticas: en conversación con Radio Infinita, el senador relató que “pudo” ser un error de su parte haber dado luz verde a su equipo para que se subiera dicho afiche. No obstante, acusó que la dirección regional faltó en notificar su molestia directamente a él.

“Me podrían haber llamado directamente y no haberlo publicado en la dirección regional, porque con la dirección nacional no he tenido ningún problema (…) Yo lo he dicho todo el tiempo: voy a apoyar a José Miguel Insulza y también en lo posible a mi pareja. Pero obviamente son formas distintas de apoyo, porque van en la misma lista, se potencian el uno al otro, y creo que hacer de esto una política, a nueve días de la elección, no tuvo mucho sentido”, refutó.

De Rementería, cabe recordar, fue evaluado para volver a ocupar el cargo de senador (tomó la vacante tras la destitución de Isabel Allende, debido a la fallida compraventa del Ejecutivo de la casa del expresidente Salvador Allende). Sin embargo, el PS finalmente decantó por el “Panzer” para ocupar el escaño, mientras que De Rementería buscará la reelección como diputado por el distrito 7 .