Mayne-Nicholls y resultado electoral: “Es evidente que existe una incertidumbre”

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls realizó este domingo su votación en el colegio Villa María Academy de Las Condes.

El candidato ejerció su voto hizo desprovisto de equipos de seguridad ya que a su juicio, los que necesitan reguardo son las personas en general y no los candidatos, informó el sitio G5.

“Ha sido una experiencia enriquecedora, de gran aprendizaje. Estoy muy contento y agradecido de tanta gente que nos ha abierto sus corazones para contarnos sobre todos sus dolores”, afirmó.

El ex presidente de la ANFP además se mostró contento y agradecido del cariño recibido desde las personas en su recorrido por el país.

“Hemos podido aprender mucho”, puntualizó el ex dirigente deportivo, quien confesó que practicó deportes en las últimas horas.

Consultado por el resultado de esta primera vuelta destacó que “es evidente que existe una incertidumbre”, mencionó junto con sostener “que nunca he sido bueno para vaticinar resultados, nunca he sido bueno para eso”. Finalmente, afirmó no tener una posición determinada si no llega a segunda vuelta.