Herederos del creador del icónico “Pato de BancoEstado” demandan al banco por más de $3.000 millones

Una batalla judicial inesperada sacude a BancoEstado: los hijos del artista plástico Santiago Nattino Allende, fallecido hace más de cuatro décadas, presentaron una millonaria demanda contra la entidad por el uso no autorizado del famoso pato que desde los años 50 se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la banca estatal.

La acción fue ingresada a mediados de octubre en el 21° Juzgado Civil de Santiago y ya fue declarada admisible. En ella, los herederos exigen una indemnización que calculan en más de 3.000 millones de pesos por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual.

Según el escrito, en 1954 la entonces Caja Nacional de Ahorros realizó un concurso público de afiches para promover el ahorro y los bonos reajustables. De casi 200 trabajos presentados, dos resultaron ganadores absolutos en sus categorías y ambos fueron creados por Nattino bajo los seudónimos “Rayonhill” y “54”. Uno de esos afiches mostraba a un niño montado en un pato que, con el tiempo, se transformaría en la imagen corporativa del banco.

Los demandantes acompañaron la acción con una fotografía del diario La Nación de agosto de 1954 que publica los resultados del certamen y reconoce expresamente a Santiago Nattino como autor, donde se destaca que superó a figuras consagradas de la época como Themo Lobos, Carlos Sagredo y Edmundo Cifuentes.

“A pesar de que el Banco del Estado reconoce en diversas oportunidades que la obra original del Pato de BancoEstado fue creada en 1954 por don Santiago Nattino, en otras oportunidades desconoce abiertamente la autoría atribuyéndola a profesionales del mismo Banco y de la Agencia de Publicidad BBDO”, sostienen los herederos.

La defensa de BancoEstado

En su contestación, la institución financiera argumenta que “no es efectivo, como lo señala reiteradamente el demandante, que el título de la obra haya sido Pato BancoEstado. Es el propio demandante quien cita una página web donde aparece dicha información”.

El afiche, según el banco, nunca “se utilizó posteriormente como imagen corporativa ni en publicidad”, agregando que el personaje del pato que hoy utilizan es una creación propia sobre la cual BancoEstado es titular exclusivo de los derechos de autor y “detenta todas las facultades de la Ley 17.336”.