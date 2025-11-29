Javier Milei designa a militar en el ministerio de Defensa por primera vez en 42 años

El presidente Javier Milei confirmó este viernes que el teniente general Carlos Alberto Presti, actual jefe del Ejército, será el nuevo ministro de Defensa a partir del 10 de diciembre, convirtiéndose en el primer militar en actividad que ocupa esa cartera desde el retorno de la democracia en 1983.

La decisión marca un giro histórico en la política argentina y sella el fin simbólico de la “demonización” de las Fuerzas Armadas que, según el oficialismo, se impuso tras la última dictadura militar (1976-1983). El nuevo ministro de Defensa reemplazará a Luis Petri, quien dejará el cargo para asumir como diputado nacional tras ganar con el 53 % en las elecciones legislativas de octubre.

“Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, subrayó el gobierno de Milei a través de un comunicado.

El último militar que ocupó el Ministerio fue el contraalmirante Norberto Couto, removido en diciembre de 1981 durante la dictadura. Desde entonces, todos los ministros fueron civiles.

Perfil del nuevo ministro

Carlos Presti, de 59 años, es oficial de Infantería egresado del Colegio Militar en 1987. Comandó unidades de élite como el Regimiento de Asalto Aéreo 601 y la IV Brigada Aerotransportada, dirigió el propio Colegio Militar y participó en la misión de paz de la ONU en Haití. Entre 2015 y 2019, fue agregado militar en Centroamérica durante el gobierno de Mauricio Macri.

Su designación como jefe del Ejército en enero de 2024 provocó la renuncia en cadena de 22 generales, un episodio que dejó al descubierto fracturas internas pero también su alineación total con el proyecto libertario.

Organizaciones de derechos humanos criticaron duramente la designación, debido a que Presti es hijo del fallecido coronel Roque Presti, quien estuvo a cargo del Regimiento 7 de La Plata durante la dictadura y fue procesado por delitos de lesa humanidad. Además, el futuro ministro no pasará a retiro y mantendrá su uniforme, algo inédito en la era democrática.