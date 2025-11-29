Subsecretarios del Interior y Seguridad Pública viajan a Arica para enfrentar crisis migratoria

El Gobierno chileno activó este viernes en la noche un despliegue de alto nivel en la Región de Arica y Parinacota para contener la escalada de la crisis migratoria en el límite con Perú, que en las últimas horas ha registrado nuevas aglomeraciones de personas intentando cruzar en ambos sentidos.

A través de un comunicado, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, anunció que los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collao, viajarán en las próximas horas a la zona “para supervisar en terreno la implementación de todas las medidas que el Gobierno ha adoptado para resguardar nuestra frontera norte”.

Entre las prioridades de la misión, según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, están “garantizar la salida regular de migrantes, evitando aglomeraciones en el límite fronterizo y resguardando el orden público y las condiciones de seguridad para la población y para las personas en tránsito”.

El anuncio se produce el mismo día en que Perú decretó estado de emergencia en la región de Tacna a partir de la medianoche de este viernes, medida que restringe derechos constitucionales y entrega el control del orden público a las Fuerzas Armadas peruanas en la zona limítrofe.

En paralelo, el gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco, sostuvo este viernes una reunión directa con el ministro del Interior de Perú, Vicente Tiburcio, en un intento por descomprimir la situación. “Hoy estuve con el ministro Tiburcio. Es hora de devolver el orden y la tranquilidad a nuestras familias. La diplomacia debe actuar y asegurar los acuerdos de garanticen la salida de los migrantes ilegales que hoy están en nuestros territorios”, escribió Paco en sus redes sociales tras el encuentro.

El viaje de los subsecretarios coincide con la cuenta regresiva para el comité binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú, que se realizará este lunes y que será encabezado por los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países.