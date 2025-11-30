Lago Vichuquén: diputado Guzmán solicita al gobierno decretar emergencia sanitaria

El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) denunció que el agua del Lago Vichuquén se ha vuelto peligrosa y que está afectando seriamente a los vecinos, al punto que estos ya no dejan que sus hijos ni sus animales se acerquen a la orilla, en un escenario que califica como de “urgencia sanitaria, económica, social, ambiental y comunitaria”.

El parlamentario acusó que la temporada turística, que genera el sustento de la comunidad ribereña, se ha vuelto difícil de sobrellevar debido a que los niveles de contaminación han provocado, incluso, la muerte de animales, ganado y fauna silvestre luego de beber agua en el lago.

“Lo que ocurre en el Lago Vichuquén no admite eufemismos ni respuestas tibias. Las familias que hoy temen acercarse a un lago que es parte de su esencia de vida, su identidad y también de su economía. Y mientras eso ocurre, el agua exhibe indicios claros de contaminación severa, con presencia de toxinas peligrosas para animales y potencialmente también para los humanos”, señaló Guzmán a través de su Instagram.

Es por esta razón que el diputado por el Maule decidió oficiar con máxima urgencia al Ministerio del Interior para que el Presidente Gabriel Boric decrete emergencia sanitaria en la zona. “Esto ya no es solo un problema ambiental. Es una urgencia sanitaria, económica, social y comunitaria que pone en riesgo la vida y la salud de las personas”, afirmó Guzmán.

La medida permitiría activar de inmediato recursos extraordinarios, coordinación intersectorial y facultades especiales para enfrentar la crisis, algo que —según el diputado— las autoridades locales y sectoriales no han logrado hasta ahora.

El legislador también disparó contra la lentitud institucional: “Mientras las familias temen por sus hijos y sus animales, mientras los emprendedores ven cómo se esfuma la temporada de verano que les da de comer todo el año, la respuesta ha sido pedir precaución y entregar informes a medias. Eso no basta”, acusó.

Guzmán exigió, además, que el Ministerio de Salud y al Medio Ambiente entreguen en forma íntegra y urgente los análisis completos de calidad del agua, el diagnóstico del florecimiento anómalo de bacterias y posibles toxinas involucradas en el fenómeno. “El lago es la esencia de Vichuquén, su identidad y su economía. No podemos permitir que se marchite por la inacción”, cerró el diputado.