“Una gran noticia para la región”: José Antonio Kast celebra detención de Nicolás Maduro

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, aseguró en su cuenta de la red social X que la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares norteamericanas, era “una gran noticia para la región”.

El mandatario recientemente elegido, agregó que la permanencia de Maduro en el poder fue “sostenida por un narcorégimen ilegítimo” que “expulsó a más de 8 millones de venezolanos y desestabilizó a América Latina a través del narcotráfico y el crimen organizado”.

José Antonio Kast aseguró que “Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela”, añadiendo que “desde ese país operan estructuras criminales y terroristas que amenazan gravemente la paz y la seguridad regional”.

Respecto a los hechos ocurridos, el presidente electo conminó a los gobiernos de América Latina a exigir que “todo el aparato del régimen abandone el poder y rinda cuentas”. De este modo, agregó, se podría “coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país”.

De este modo, añadió, se podría “apoyar la recuperación de su sistema democrático y avanzar en el combate regional efectivo contra el narcotráfico y el crimen organizado”.

“La democracia se defiende con convicción, coordinación y con el respeto irrestricto al Derecho Internacional”, finalizó.