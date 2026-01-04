Fuerzas Armadas venezolanas exigen liberación de Maduro y acusan muerte “a sangre fría” de escoltas

El ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Vladimir Padrino López, exigió este domingo la “pronta liberación” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, tras calificar la operación militar estadounidense como una “brutal agresión” y un “secuestro” premeditado que vulnera la soberanía nacional y el derecho internacional.

En un mensaje transmitido por Telesur, Padrino enfatizó que Maduro fue “electo constitucionalmente” para el período 2025-2031 por el pueblo venezolano, y rechazó la intervención como una “pretensión colonialista” inspirada en la doctrina Monroe, que representa una amenaza no solo para Venezuela, sino para el orden internacional entero.

El alto mando militar advirtió que “si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado”, y llamó a la comunidad internacional a observar los acontecimientos y exigir la restitución de la soberanía venezolana.

Padrino destacó la unidad y cohesión de la FANB, que ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país, evitando vías extraconstitucionales y defendiendo la institucionalidad frente a intentos de golpe o caos interno.

Asimismo, el ministro de Defensa venezolano expresó un reconocimiento a los gobiernos y pueblos del mundo que han condenado la acción estadounidense, y reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas con la paz, el diálogo político y el respeto al derecho internacional.

“Que el mundo ponga sus barbas en remojo, porque esto representa severamente una amenaza contra el orden global“, agregó Padrino, quien aseguró que Estados Unidos asesinó “a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y soldadas y ciudadanos inocentes”

Padrino, al finaliza su discurso, advirtió que “la patria es lo que debe prevalecer”. “Llamo al pueblo de Venezuela a no caer en las tentaciones de la guerra sicológica y el miedo. Retomen sus actividades laborales y educativas, porque la patria deben encaminarse sobre su riel constitucional”, concluyó.