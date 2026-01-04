New York Times asegura que operación estadounidense en Venezuela dejó 40 víctimas fatales

Un total de 40 personas muertas sería el saldo total de fallecidos, tras la intervención norteamericana en territorio venezolano, tras los ataques que culminaron con la detención del presidente Nicolás Maduro.

La información fue proporcionada por el New York Times, luego de consultar a una fuente anónima del gobierno de Maduro. Los decesos, según el mismo testimonio, corresponderían tanto a civiles como militares.

La cifra contrasta con las nulas bajas estadounidenses, información proporcionada por el propio presidente Trump, quien aclaró que aunque no hubo fallecidos, varios efectivos militares resultaron heridos.

Mujer de 80 años

En una conferencia en Mar-a-Lago, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, confirmó que helicópteros involucrados en la extracción de Maduro y su esposa recibieron fuego enemigo; uno de ellos fue alcanzado, pero mantuvo la operatividad y todas las aeronaves regresaron sin pérdidas fatales en el lado estadounidense.

Entre las víctimas confirmadas se encuentra Rosa González, una mujer de 80 años que falleció en Catia La Mar —zona costera de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas— cuando un bombardeo impactó un edificio residencial de tres plantas, derribando una pared exterior y dejando el interior expuesto, con daños visibles como un retrato de Simón Bolívar perforado por metralla.