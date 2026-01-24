Parisi arremete contra la UDI tras fallo del Tricel en el Maule: “Esperamos las disculpas públicas”

Luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones ratificara el cupo del diputado del Partido de la Gente, Guillermo Valdés -en el distrito 17 de la Región del Maule- el líder del PDG, Franco Parisi, declaró que como partido están “muy contentos y entusiasmados”.

“Ganamos, a pesar de la tremenda presión que hizo la UDI. Presión económica, mediática y política”, dijo.

Cabe mencionar que recientemente el Tricel rechazó el reclamo presentado por la UDI y ratificó el triunfo de Valdés, en desmedro del diputado Felipe Donoso. Los gremialistas solicitaron un recuento de votos, dictamen que finalmente dio por vencedor a la carta del PDG.

“Recordemos que el contendiente en este caso (diputado Donoso) está casado con la hija del senador Coloma y hermana del diputado Coloma”, apuntó Parisi. El excandidato presidencial agregó que “eso es lo que tiene que hacer el PDG. Somos un partido que no le tiene miedo a nada. Hemos peleado con grupos económicos y feudos políticos”.

El economista también exigió una disculpa pública por parte de la UDI, aunque puso en duda que aquello ocurra. “Espero las disculpas públicas de la UDI, aunque no va a ocurrir. Todos sabemos por qué. Pero en los últimos días hubo una presión mediática para influir y meter la mano en la urna. Afortunadamente, el sistema funcionó y salió ratificado nuestro candidato”.