Presidente Boric reafirma trabajo conjunto con Kast para enfrentar catástrofe por incendios

El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este sábado una nueva reunión de coordinación por los incendios que afectan al sur del país. Encuentro que se desarrolló en Talcahuano y donde el mandatario con autoridades del Biobío, entre ellos el gobernador Sergio Giacaman; el delegado presidencial, Eduardo Pacheco, los alcaldes de Concepción, Héctor Muñoz; Penco, Rodrigo Vera; Tomé, Ítalo Cáceres; y Florida, Rodrigo Montero. Además de autoridades regionales de CONAF, Carabineros, PDI y Senapred.

Además, el Jefe de Estado estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos.

Posteriormente, Boric reforzó la importancia de establecer instancias de coordinación con el presidente electo, José Antonio Kast, con el fin de traspasar oportunamente la gestión pública tras la catástrofe.



“Para eso estamos hoy día acá en el territorio trabajando en conjunto con las autoridades y con los alcaldes. Yo seguiré todos los días, todos los días que quedan de mi mandato y seguramente por otros motivos también después, pero pendiente de este proceso para que hagamos una sana transición, que no haya ningún tipo de vuelta atrás en el sentido de perder tiempo”, señaló.

En esa línea, el mandatario insistió en el trabajo de todo el Estado en su conjunto. “Esto no se va a resolver desde Santiago, se va a resolver en el territorio, lo cual significa 60 nuevas maquinarias, la contratación de más de 250 personas en las zonas afectadas, 60 millones para atenciones veterinarias en la comuna de Penco, Laja, Tomé, Florida, que incluye la contratación de profesional veterinario por 3 meses, además de la esterilización de mascotas en Penco”.



“Y sé, como lo hemos conversado con el presidente electo, que en esto vamos a estar totalmente coordinados y también con los ministros correspondientes”, agregó.

Asimismo, reiteró la relevancia de la ayuda internacional, por ejemplo desde México, “que son especialistas en combate a incendios forestales y que nos han ayudado con esas manos necesarias, porque nuestra gente estaba al límite”. También destacó “a todo el grupo que llegó de Uruguay, que también llegaron cerca de 40 brigadistas, que nos están también apoyando en estas labores”.