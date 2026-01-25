Crece presión contra el Senado para despachar Ley de Incendios antes de receso legislativo

A una semana del receso legislativo, diversos sectores del Congreso han advertido sobre la necesidad de acelerar la tramitación de la llamada ley de Incendios. Normativa que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se esperan indicaciones en materia de financiamiento para continuar su debate en el Senado.

Parlamentarios han exigido que la discusión pueda concretarse en los próximos días, debido a la urgencia de legislar a propósito de la catástrofe por los incendios en el sur del país.

En ese contexto, el diputado Héctor Barría (DC) emplazó este domingo al Senado a debatir con celeridad, y enfatizó que -de ser necesario- se debe suspender el receso parlamentario y continuar la primera semana de febrero o bien volver antes de marzo, comenzando la tramitación desde la última semana de febrero y así no esperar tanto tiempo para leyes tan importantes como como estas”.

Asimismo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, hizo un llamado al Senado para votar la iniciativa. “Esperamos que se apruebe con celeridad, toda vez que entrega nuevas herramientas para prevenir incendios forestales en el futuro”, dijo.

La autoridad afirmó que la ley permitirá crear “zonas de aislamiento” en la interfaz urbano-rural para proteger los sectores poblados de futuros siniestros.

Cabe recordar que la iniciativa otorga nuevas herramientas y busca un mecanismo ágil para la incorporación de zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial. También define áreas de amortiguación, con el objetivo de reducir riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la implementación de cortafuegos, entre otras materias.