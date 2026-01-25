Un total de 83 extranjeros fueron deportados en el primer vuelo de expulsiones de este 2026

Este domingo el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones concretaron la expulsión de 83 extranjeros desde Chile a Colombia y Bolivia.

El ente fiscalizador informó que del total, 27 fueron expulsados por causas judiciales y 56 deportados por motivos administrativos.

Las autoridades especificaron que entre los motivos judiciales hay “tráfico ilícito de drogas, hurto, porte ilegal de armas e incumplir la normativa migratoria como ingreso por paso no habilitado”.

Por otra lado, las causas administrativas apuntan a personas “condenadas por los delitos de robo con intimidación, homicidio, delitos sexuales, infracción a la ley de drogas, porte ilegal de armas, entre otros”.

Polly Ureta, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, señaló que los deportados se dividen en “52 de nacionalidad colombiana y 31 bolivianos”. Y agregó que este operativo es producto de “constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los departamentos y secciones de migraciones y policía internacional a lo largo de todo Chile”.

Por su parte, Luis Eduardo Thayer, director nacional del Sermig, destacó que se han concretado “4.421 expulsiones de personas extranjeras desde el 2022”. Entre estas, se cuentan 2.090 causas administrativas y 2.331 judiciales.



“Se trata de una política de Estado que debe sostenerse en el tiempo”, agregó.