Anuncian lluvias para zona centro-sur del país: el miércoles podrían caer hasta 50 mm

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por precipitaciones normales a moderadas y por rachas de viento para regiones del centro-sur del país. Los fenómenos se desarrollarán entre este martes y el jueves, afectando inicialmente a las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

Las lluvias podrían dejar acumulados significativos, especialmente en las regiones de Ñuble y Biobío, las más impactadas por los recientes incendios forestales. Según el pronóstico, en el Biobío se esperan hasta 45 milímetros este martes y 50 mm el miércoles, mientras que Ñuble recibiría 45 mm durante la jornada del miércoles 4 de febrero.

En total, los chubascos podrían dejar casi 100 milímetros de agua caída, concentrándose principalmente en sectores precordilleranos y cordilleranos.

Asimismo, hasta la noche de este miércoles también se pronostican rachas de vientos entre las regiones de Ñuble, Biobío y el Maule, que podrían llegar a los 70 km/h en los sectores cordilleranos.

Respecto a otras zonas, Chillán podría acumular hasta 33 mm en un día, y Talca tendría entre 15 y 14 mm durante este martes y miércoles. Sobre la Región Metropolitana, las proyecciones muestran que en Santiago apenas se darían chubascos que no superarían los 0,2 mm.

Sin embargo, la la DMC pronostica precipitaciones en la cordillera de la RM y en San José de Maipo desde este martes hasta el jueves, lo que podría refrescar el ambiente. Para la semana, en Santiago se prevén temperaturas entre los 27 y 31 °C.