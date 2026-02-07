Corte fija fecha para revisar desafuero del gobernador Claudio Orrego por caso ProCultura

El abogado Ciro Colombara informó en conversación con T13 que será el próximo jueves 12 de febrero a partir de las 8:30 de la mañana cuando la Corte de Apelaciones de Santiago realice un pleno extraordinario para analizar la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó radio Biobio.

En ese sentido, el jurista defensor de Orrego sostuvo que, si bien las partes pueden solicitar la suspensión de la revisión, como defensa no lo harán, ya que han venido solicitando que el desafuero se revise lo antes posible.

Agregó además que Claudio Orrego está tranquilo porque sabe que las acusaciones que se le imputan son falsas, apuntando a que la solicitud de desafuero carece de rigor, seriedad y fundamentos jurídicos.

Posible formalización

Ante esto, La Radio consultó al abogado penalista Esteban Celis respecto de lo que podría ocurrir este próximo jueves. Señaló que, en caso de aprobarse el desafuero, el Ministerio Público quedaría en condiciones de formalizar al gobernador Claudio Orrego.

“Si decide que sí, bueno, eso es el desafuero. Si decide que no, mantiene el fuero y sencillamente la causa entra en una situación procesalmente muy compleja para continuar”, dijo.

En esa línea, tanto el Ministerio Público como las partes querellantes podrían apelar a la resolución que adopte la Corte de Apelaciones, por lo que el proceso podría extenderse hasta por tres meses. Así lo señaló el abogado penalista, Ernesto Muñoz.

“En cualquier caso, esta decisión es apelable ante la Corte de Apelaciones, de modo tal que todo el proceso de desafuero, en su conjunto, debiese demorar unos tres meses”, expresó.

La Fiscalía se mantiene a la espera de la resolución que adopte la Corte de Apelaciones de Santiago respecto del desafuero de Claudio Orrego, tanto para eventualmente formular cargos en su contra como también para definir una eventual apelación a la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.