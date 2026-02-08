Contraloría da luz verde a proyecto Salares Altoandinos en Atacama

La Contraloría General de la República aprobó el primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio, destrabando así el inicio de su operación en la Región de Atacama, informó Radio Biobio.

El acuerdo corresponde a un contrato especial de operación de litio para el proyecto Salares Altoandinos, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, y permitirá el avance en las etapas de exploración y futura explotación del mineral.

Desde el Ejecutivo, se señaló que este contrato contempla un modelo de asociación público-privada con participación de la Empresa Nacional de Minería (Enami) además de compromisos ambientales, tecnológicos y de vinculación con comunidades del territorio.

El vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz, apreció el avance de esta medida para generar nuevas fuentes de riquezas para nuestro país.

“Esta aprobación es un avance concreto en la Estrategia Nacional del Litio, donde la Enami es un protagonista, así que estamos avanzando a paso firme, para generar nuevas fuentes de litio y riquezas para nuestro país“, dijo.

En tanto, el presidente de la Cámara Minera, Manuel Vera, también valoró la aprobación del contrato.

Este contrato especial es una noticia muy importante para el país porque va a permitir aumentar la producción casi en un 24%. Eso va a depender un poco del diseño y de la ingeniería que se haga”, expresó.

La medida que permitirá la exploración, explotación y beneficios de yacimientos de litio en la zona norte contará con una inversión estimada cercana a los US$3.000 millones.