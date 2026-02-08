Incendio en la Vega Central deja al menos 54 locales afectados

Durante la madrugada de este domingo se originó un incendio en la Vega Central, en la región Metropolitana y que según información preliminar de Bomberos hay al menos 54 locales afectados, informó Radio Biobio.

“Lo que ocurrió hoy día es una desgracia muy grande”, lamentó uno de los directores del recinto.

El hecho se originó cerca de las 4:00 de la mañana. Durante la madrugada, desde el centro comercial detallaron lo que han calificado como una “tragedia”. No se registraron civiles heridos, solo una voluntaria que tuvo una lesión menor, sin complicaciones.

El administrador general del Mercado Vega Central, Germán Meyer, lamentó el hecho, aunque destaca la rápida reacción de trabajadores y Bomberos para “sectorizar la tragedia”. “Esto podría haber sido de proporciones y superior. Esto afectó un sector denominado Manzana”, explicó.

“Yo me atrevo a decir que se perdió absolutamente todo (en esos locales)”, agregó.

Por su parte, el director del recinto, Christian Cuevas, aseguró que “lo que ocurrió hoy día es una desgracia muy grande. No se nos quemó toda la Vega porque nuestra gente funcionó bien y Bomberos llegó oportunamente a apagar el incendio”.

Respecto al futuro de los locatarios afectados y al recinto en general, informó que “Vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días”.

Por el momento la Vega se encuentra cerrada para el público, solo los locatarios pueden ingresar.

En tanto, desde Bomberos indicaron que llegaron 15 compañías con 17 carros a la emergencia. “A las 09:05 horas, el 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, dio por finalizada la 3ª Alarma de incendio”, informaron.