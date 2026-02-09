SII se querella contra empresarios chinos por fraude al fisco de más de $310 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella contra dos empresarios de nacionalidad china, representantes legales de una empresa importadora y exportadora que operaba como “mall chino” en Valdivia, por un fraude al fisco que supera los $310 millones. La acción judicial fue ingresada por la Dirección Regional del SII ante el Juzgado de Garantía de la capital regional.

Según los antecedentes recopilados por el organismo fiscalizador, los imputados utilizaron una red organizada de al menos 20 empresas “fantasmas” para emitir y registrar documentos tributarios falsos, con el fin de disminuir de manera ilegal su carga tributaria. En total, se detectó el uso de 163 facturas electrónicas falsas correspondientes a operaciones inexistentes.

La investigación determinó que entre febrero de 2023 y junio de 2024, los querellados inflaron artificialmente sus créditos fiscales IVA, generando un perjuicio fiscal superior a $128 millones. A ello se suma el uso de costos y gastos falsos en declaraciones de Impuesto a la Renta de los años tributarios 2024 y 2025, lo que generó un daño adicional de más de $182 millones.

El SII detectó un trabajo coordinado en el que varias de las empresas proveedoras utilizaban las mismas direcciones IP para emitir facturas y presentar declaraciones. Además, al verificar los domicilios declarados, se constató que correspondían a oficinas virtuales sin actividad comercial real, sin trabajadores, bodegas ni infraestructura.

En paralelo, cruces de información con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas permitieron confirmar que ninguna de las empresas involucradas registró pagos de impuestos aduaneros ni operaciones de importación durante el período investigado.

Desde el SII señalaron que este tipo de acciones buscan proteger el sistema tributario y sancionar conductas que afectan directamente al interés fiscal. La querella se basa en delitos contemplados en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, relacionados con el uso malicioso de créditos fiscales de IVA y declaraciones de renta falsas.