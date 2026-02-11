Comedia negra y sátira religiosa llegan al XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori

Del 19 de febrero al 14 de marzo, el escenario de Mori Bellavista será el espacio donde tres monjas sobrevivientes de un accidente decidirán enfrentarse a la visita de un clérigo enviado por la Iglesia, quien busca supervisarlas y esclarecer los hechos, detonando un conflicto que pone en jaque la obediencia, la moral y las estructuras de poder.

Escrita y dirigida por Nicolás González, “La Sagrada” es una comedia negra que avanza entre el absurdo y el caos, exponiendo las contradicciones humanas y la represión histórica ejercida por la Iglesia.Aisladas del mundo exterior y poco acostumbradas a recibir órdenes, las hermanas Agnes, Andrea e Irene deciden resistir y proteger su núcleo frente a una autoridad que busca supervisarlas y controlarlas.

“Nos interesa el humor porque puede revelar la fragilidad humana, sus miserias y contradicciones. En esta propuesta llevamos eso al extremo para evidenciar cómo el poder se sostiene incluso en los lugares más sagrados”, explica su director.

Con un elenco integrado por Javiera Barrientos, Nicolás González, Magdalena Llanos, Mario Olivares, Maite Pino y Kevin Yévenes, el montaje se despliega desde una estética kitsch y ceremonial que mezcla referencias pop, colores pastel y códigos religiosos exagerados. La puesta en escena construye un espacio visualmente desbordado, donde lo sagrado y lo absurdo conviven para exponer la violencia institucional y los discursos hegemónicos.

Parte del XIV Encuentro de Comedias de Teatro Mori, la obra se presenta en Mori Bellavista, con funciones de jueves a sábado a las 20.30 horas, y se suma a la programación como una propuesta que apuesta por la sátira y el humor negro para incomodar, provocar y abrir preguntas en torno al poder y la fe.

Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Mori, con un 30% de descuento para clientes Banco Itaú y un 20% para socios de LT Beneficios y Claro Club.

LA SAGRADA

Fecha: Del 19 de febrero al 14 de marzo

Horario: De jueves a sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Bellavista (Constitución 183, Providencia)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +14 años

Ficha artística: Director y dramaturgo: Nicolás González Burgos | Compañía: Gato Chino | Elenco: Javiera Barrientos, Nicolás González, Magdalena Llanos, Mario Olivares, Maite Pino y Kevin Yévenes | Asistencia de dirección: Sara Marambio | Diseño sonoro: Octavio O’Shee | Diseño escenográfico y vestuario: John Álvarez | Diseño de iluminación: Fernando Solis | Producción: Gato Chino | Observaciones: El montaje utiliza humo y cuenta con un momento de música en alto volumen y luces estroboscópicas.