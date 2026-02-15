Ansog exigen renuncia de ministro Gajardo: lo acusan de desconocer funcionamiento de Gendarmería

La Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) exigió este sábado la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, tras sus declaraciones en las que no descartó que las recientes liberaciones erróneas de imputados respondan a actos de corrupción o sabotaje interno motivados por resistencia a la reforma penitenciaria.

En un comunicado firmado por su directiva nacional, el gremio manifestó preocupación por la crisis que afecta al sistema carcelario y acusó al secretario de Estado de haber perdido legitimidad técnica para conducir la institución. Según la Ansog, las afirmaciones del ministro —realizadas en una entrevista con Meganoticias— constituyen un ataque a la honra institucional y revelan un “desconocimiento” sobre el funcionamiento operativo de Gendarmería.

“Sus dichos evidencian un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile, especialmente en materia de formación, malla curricular y condiciones reales en las que se desempeñan los funcionarios”, señala el texto. Para los suboficiales, el uso del término “sabotaje” no solo afecta la honra institucional, sino que desatiende diversos problemas al interior del organismo, tales como “déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación”.

La Ansog sostuvo que la actual conducción ministerial ha fallado en proveer el control estratégico y el liderazgo técnico necesarios para administrar el sistema penitenciario. “Cuando estos elementos faltan, se debilita la institucionalidad y se afecta directamente a quienes cumplen funciones en condiciones complejas y adversas”, concluye el comunicado, instando a Gajardo a “asumir su responsabilidad política y dar un paso al costado” para resguardar la dignidad de los trabajadores penitenciarios.

Investigación penal en marcha

En paralelo al conflicto gremial, el Ministerio Público confirmó que ya inició una investigación penal por las liberaciones erróneas ocurridas en los últimos días en unidades penales y tribunales de Santiago y Viña del Mar. La indagatoria busca determinar si existieron delitos —como falsificación de instrumento público, prevaricación o cohecho— o si se trató exclusivamente de negligencia administrativa.

El fiscal a cargo dispuso diligencias iniciales que incluyen revisión de registros, toma de declaraciones a funcionarios involucrados y análisis de los protocolos de doble chequeo implementados por el Ministerio de Justicia tras los hechos. Esta instancia, cabe consignar, se desarrolla en paralelo al proyecto de reforma a Gendarmería, que incluye su eventual integración al marco de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.