MOP adjudica primera concesión vial en Chiloé por casi 600 millones de dólares

El Ministerio de Obras Públicas concretó este viernes la adjudicación de la concesión Ruta 5 Tramo Chacao–Chonchi, la primera iniciativa de infraestructura vial concesionada en la Isla Grande de Chiloé. El proyecto, que demandará una inversión cercana a los 594 millones de dólares, fue otorgado a la empresa Grupo Costanera SpA, según el decreto publicado en el Diario Oficial.

La iniciativa contempla la modernización y transformación en doble vía de alto estándar de 126 kilómetros de la principal arteria insular, desde el acceso sur del futuro Puente Chacao hasta la bifurcación norte de Chonchi, incluyendo el baipás de Castro. El trazado beneficiará directamente la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo económico de la zona austral, zona históricamente afectada por altos índices de accidentabilidad, congestión y limitaciones de diseño en la actual ruta.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, calificó el hito como “una obra largamente esperada por la comunidad chilota” y un compromiso cumplido del Gobierno. “Esta inversión tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los habitantes, permitirá un tránsito más seguro para vehículos, peatones y fauna, y fortalecerá la integración territorial con el continente”, destacó la secretaria de Estado.

Entre las principales obras destacan un nuevo puente sobre el río Pudeto, seis puentes adicionales, decenas de pasarelas peatonales, enlaces desnivelados y variantes, ampliación de bermas, calles de servicio, nuevos paraderos, iluminación LED, mejoras en drenaje y pasos de fauna silvestre.

El director subrogante de la Dirección General de Concesiones, Claudio Soto, subrayó que el proyecto representa “un avance fundamental para la conectividad de la isla” y una oportunidad real de “crecimiento y bienestar” para sus habitantes.

El cronograma oficial proyecta el inicio de las faenas de construcción para 2028, una vez finalizada la ingeniería de detalle y obtenida la aprobación ambiental correspondiente. La puesta en servicio total de la doble vía se estima hacia 2033, tras aproximadamente cinco años de ejecución.

Esta adjudicación se enmarca en una estrategia vial integral para el archipiélago que se articula con el tramo Chonchi–Quellón, cuyo estudio integral fue adjudicado en 2025, consolidando así un plan de largo plazo para elevar los estándares de infraestructura en toda la provincia de Chiloé.

La iniciativa, considerada estratégica por su escala y por ser la primera concesión en la isla, busca resolver cuellos de botella históricos y potenciar el turismo, la actividad productiva y la integración regional en uno de los territorios más aislados del país.