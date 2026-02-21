Declaración de Delhi: más de 80 países firman el mayor acuerdo diplomático sobre la IA

Este sábado, Nueva Delhi fue el escenario de la firma del mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial. La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó con la firma de la “Declaración de Delhi”, pacto que contó finalmente con el respaldo de 88 países, luego de haber pospuesto su clausura debido a desacuerdos en su redacción.

La resolución contó con la venia de potencias como China, la Unión Europea y Estados Unidos, y busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría llegar a alcanzar la “superinteligencia” en apenas 24 meses.

“La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras”, señala el documento publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India.

Carta de democratización y las advertencias frente a la superinteligencia

Entre los aspectos más relevantes, el acuerdo propone el uso de la IA en sectores relevantes como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y propone un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para los próximos cinco años.

Además, el texto destaca la creación de un “almacén global” de seguridad (Trusted AI Commons), con el objetivo de que los países compartan sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, así como la firma de una “carta de democratización” para que los países con menos recursos puedan comprar chips a precios justos y no se queden excluidos de la carrera tecnológica.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, hizo un llamado a descentralizar el desarrollo tecnológico para evitar el surgimiento de “regímenes totalitarios” ante la llegada de la superinteligencia. Por su parte, Demis Hassabis de Google DeepMind, proyectó la culminación de la inteligencia artificial general para 2031.

La cumbre ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días. Encuentro que finaliza como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar.