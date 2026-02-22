Autoridades confirman nueve fallecidos tras explosión de camión de gas en Renca

El Ministerio de Salud entregó este domingo un nuevo reporte de los fallecidos y lesionados luego de la explosión y posterior incendio de un camión de Gasco en la comuna de Renca, informando que otras tres personas habrían perdido la vida, aumentando el número de fallecidos a nueve personas.

De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en las últimas 24 horas fallecieron tres pacientes que se mantenían en riesgo vital tras el accidente. Mientras que 12 personas se mantienen hospitalizadas.

Durante esta jornada la autoridad informó mediante un comunicado que un hombre habría perdido la vida en la Clínica Indisa, otro en el Hospital Félix Bulnes y una mujer en la Mutual de Seguridad. Decesos que ocurrieron como consecuencia de la gravedad de las quemaduras sufridas.

Cabe recordar que el accidente ocurrió durante la mañana del pasado jueves 19 de febrero, cuando un camión de Gasco se volcó provocando una explosión y, posteriormente, un incendio en medio de la autopista.

Dentro de las nueve personas fallecidas, cuatro perdieron la vida en el lugar de los hechos y otras cinco por las heridas.

Según detalló la subsecretaría de Redes Asistenciales, ocho de estas personas estarían “estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital”. Las otras cuatro estarían en cuidados intermedios.