Premios Pulsar 2026 arrancan con récord de postulaciones

Los Premios Pulsar 2026 arrancaron con un récord de postulaciones, informó la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD).

Es la premiación más importante de la música chilena y sus propias cifras lo demuestran: Once exitosas versiones realizadas, más de 250 galardones entregados, y un nuevo récord que se suma este 2026, luego de que la edición en curso de los Premios Pulsar alcanzara la más alta cifra de postulaciones en su historia, con 2.097 en total.

De este modo, la premiación impulsada por la SCD logra superar por primera vez los dos millares de postulaciones en sus distintas categorías, margen que había rozado en las últimas tres ediciones, con 1.956 obras en 2025, 1.955 en 2024, y la marca hasta ahora vigente de 1.961 postulaciones en 2023.

Este inédito registro fue celebrado por SCD, cuyo primer vicepresidente, René Calderón, aseguró que “demuestra el tremendo arraigo que los Premios Pulsar tienen en la comunidad musical chilena y en la industria en general. Los músicos y músicas de nuestro país saben que un Pulsar es una señal de validación, prestigio y reconocimiento ampliamente legitimada, que puede ser exhibida como un logro indiscutible, y que abre muchas puertas en sus carreras. Ojalá que esta curva ascendente de postulaciones se mantenga, porque esto no sólo es indicador de lo consolidado que está el Premio, sino también de lo fuerte, saludable y diversa que es nuestra escena musical”.

Tras el cierre del período de postulaciones, un total de 196 jueces analizarán las obras postuladas, para definir las quinas de nominados y nominadas en más de 20 categorías, entre ellas Mejor Álbum Pop, Mejor Álbum Rock, Mejor Álbum Música Urbana, Intérprete del Año y Canción del Año.

Todos ellos animarán las instancias de premiación que tendrán lugar en mayo próximo, y que culminarán con una ceremonia principal que nuevamente será transmitida en vivo a todo Chile a través de TVN. Para esa ocasión, la planificación ya está en plena marcha, con el fin de dar vida a un evento que mantenga los estándares que ya son sello en Premios Pulsar: Números musicales únicos, encuentros que sorprenden, mundos que convergen y, por supuesto, la emoción de los ganadores y ganadoras.

La versión 2026 de los Premios Pulsar será la 12ª desde su debut en 2015, período en el que se ha consolidado como el reconocimiento más importante de la música chilena. En su última edición, artistas como Gepe, Alanys Lagos, Catalina y las Bordonas de Oro, Manuel García, Ana Tijoux y Electrodomésticos, fueron algunos de los galardonados.

