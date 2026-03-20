Luto en el cine de acción: a los 86 años fallece Chuck Norris

La familia de Chuck Norris confirmó este viernes el fallecimiento del actor y artista marcial a los 86 años en Hawái, luego de que en los días previos fuera hospitalizado de emergencia.

A través de un comunicado difundido en sus cuentas oficiales, sus cercanos expresaron: “Con gran pesar, nuestra familia comparte el fallecimiento repentino de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz”.

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El deceso ocurrió de manera inesperada, según reportó el portal TMZ, que consignó que el actor había sido hospitalizado entre miércoles y jueves en un cuadro que sorprendió incluso a su círculo más íntimo. Apenas un día antes, Norris se mantenía activo, entrenando y de buen ánimo. Días atrás, el pasado 10 de marzo, había celebrado su cumpleaños número 86 con una publicación en redes sociales donde se mostraba en actividad y escribió: “No envejezco… subo de nivel”.

Su carrera estuvo marcada por un inicio frente a Bruce Lee en el clásico Way of the Dragon y un posterior ascenso como símbolo del cine de acción en los años 80 con títulos como Delta Force y Desaparecido en Acción. En la década siguiente amplió su alcance al protagonizar Walker, Texas Ranger, serie que lo posicionó como figura masiva en la cultura popular y que derivó en su designación como Texas Ranger honorario en 2010.

Más allá de la actuación, su trayectoria incluyó el cinturón negro en múltiples disciplinas de artes marciales y una estrella en el Paseo de la Fama obtenida en 1989.

En los últimos años, aunque alejado de grandes proyectos, mantuvo participaciones puntuales como en The Expendables 2 en 2012 y conservó su vigencia a través de redes sociales, donde su figura se expandió mediante memes que reforzaron su estatus de ícono de fuerza casi mítica.

“Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, relató la familia.