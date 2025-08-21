Copa Mundial Sub-20 de la FIFA: cómo ver cada uno de los 52 partidos en Chile

Tras anunciar la prénomina de 55 jugadores reservados por el técnico Nicolás Córdova crece la expectativa por la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ que se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, con la transmisión de los 52 partidos en DSPORTS.

DIRECTV confirmó que transmitirá todos los partidos del torneo su señal deportiva, la cual está disponible en el servicio de TV satelital; en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO; y también en la plataforma Primer Video, de Amazon.

La prenómina es el paso previo a la conformación del plantel definitivo de 23 jugadores que representará al país, con el desafío de además ser el anfitrión.

Entre los futbolistas de esta lista hay 32 que pertenecen a clubes chilenos, 6 a clubes extranjeros y 17 de Primera B y juveniles.

Colo-Colo encabeza el ránking de convocados con 7 jugadores y Universidad Católica y Universidad de Chile le siguen con 5 jugadores. Luego continúan O´Higgings y Huachipato (4), Audax Italiano y Santiago Wanderers (3) y Unión Española 82).

Otros equipos aportaron 1 jugador: Palestino, Coquimbo Unido, Everton, Ñublense, Unión San Felipe y Deportes Limache, junto con los clubes extranjeros: Fortaleza (Brasil), Cuiabá (Brasil), Godoy Cruz (Argentina), SD Huesca (España), New York City FC y Orlando City (Estados Unidos).

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ se jugará en algunos de los principales estadios del país, como el Estadio Nacional de Santiago, El Teniente de Rancagua, Elías Figueroa Brander en Valparaíso y el Estadio Fiscal de Talca.

Mundial Sub-20: semillero global de campeones

Este torneo juvenil fue históricamente una vitrina de talentos en la que dieron sus primeros pasos futuras figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Paul Pogba y Erling Haaland, antes de consagrarse en los clubes más grandes a nivel mundial.

En Chile, se puede destacar entre otros, la participación de Marcelo Salas en 1993 y de Mauricio Isla, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel en 2007, todos miembros de la Generación Dorada y campeones de América en 2015 y 2016.

Entre los futbolistas que probablemente llegarán al torneo, con proyección internacional, se destacan: Claudio Echeverri (Argentina), Franco Mastantuono (Argentina), Neiser Villarreal (Colombia) y Pedrinho (Brasil).

DIRECTV ofrecerá además de la cobertura de los partidos, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y contenido especializado.

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.