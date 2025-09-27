Los Cóndores a la Copa Mundial: Chile se impuso a Samoa en Sausalito

El quince de Pablo Lemoine se aseguró esta tarde su segunda participación consecutiva en el Mundial de Rugby, luego de un partido brillante por parte de los Cóndores. La resistencia, consistencia y poderío físico de los samoanos no logró detener a los chilenos, quienes se impusieron 31-12.

Con un Sausalito repleto ―que tenía inicialmente aforo autorizado de 12 mil personas, y que posteriormente fue amentado a 20 mil, por el delegado Yanino Riquelme―, los nacionales disputaban la clasificación directa a Australia 2027. Esto, con la esperanza de no tener que disputar la opción en el torneo de clasificación, que los pondría frente a Bélgica, Namibia y Paraguay o Brasil.

Tras el tradicional manu siva tau samoano, el partido se inició pasadas las 16:30. Hicieron falta poco más de seis minutos para que los Cóndores anotaran los primeros tres puntos del partido, cortesía de Santiago Videla y un patadón que auguraría una supremacía chilena durante la primera mitad.

Videla doblaría el marcador nacional con un nuevo penal a los 18′, para repetir la hazaña a los 24′, esta vez con un try que dejó a Chile 11-0 sobre los polinésicos. Solo harían falta otros dos minutos para que un nuevo penal de Santi empujara el marcador otros dos puntos.

A los 31 minutos fue turno de brillar de Iyaki Ayarza, quien tras una revisada (y validada) jugada, sumó un nuevo ensayo, afirmando en 18 el marcador nacional.

Conquista de 🇨🇱Iñaki Ayarza ante 🇼🇸Samoa. 32 mins: Gana 🇨🇱Chile 18-0 pic.twitter.com/G5R5GRPirW — Paul Tait (@AmericasOval) September 27, 2025

Sin embargo, las jugadas de los Cóndores comenzaron a encontrarse con el poderío samoano. Así lo decretó el try por la banda de Melani Nanai, a los 35′, al que se le sumó el goal de Martini Talapusi, añadiendo siete puntos a la visita, que permanecieron hasta el final de la primera mitad (a pesar del beso que le dieron los Cóndores a la zona de marca, pero que fue frustrado por los samoanos).

El segundo tiempo vio a los Cóndores replegados sobre su mitad de cancha, enfrentados a las irrefutables arremetidas visitantes, y que concluyeron en el try de Jonah Mau’u a los 61′ (18-12).

Conquista de maul 63 mins: Chile 🇨🇱18-12🇼🇸Samoa pic.twitter.com/RJZe2HkC04 — Paul Tait (@AmericasOval) September 27, 2025

No obstante, los Cóndores, probablemente inspirados en un Sausalito que no dejó de alentar a pulmón y bombo, no se dejaron amedrentar y recuperaron la iniciativa con un nuevo penal de Videla a los 64‘. Cuatro minutos más tarde sumaron una nueva anotación, dejando en 24-12 el marcador.

Con un reloj ya en sus últimos minutos, Nicolás Saab reafirmó la intención de los Cóndores de brillar en Australia, con un ensayo en los últimos minutos del encuentro, seguido por un nuevo penal de Videla, que cerró el encuentro 31-12, consiguiendo de este modo su segunda clasificación a un mundial, luego de Francia 2023.

“Escuchen nomás, increíble”, fue parte de las pocas palabras emitidas por “Santi” a la salida del encuentro, visiblemente conmovido por el logro de su escuadra y de un Sausalito que cantaba el himno nacional a todo pulmón. “Este era nuestro propósito, conseguir que todas estas personas fueran a vernos en un partido definitorio, único“.

“Cuando un grupo humano con convicción y perseverancia se dedica a algo, los objetivos se cumplen“, sentenció Videla.

El calibre de la hazaña (Chile logró la clasificación frente a un equipo que desde 1987 nunca ha faltado a un mundial) fue reconocida por el propio Presidente Gabriel Boric, quien minutos después del pitazo de cierre saludó a la escuadra a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter):